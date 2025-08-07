В России оштрафовали женщину за слово «хохол»

Суд в городе Улан-Уде признал местную жительницу виновной в публичном унижении достоинства по национальному признаку из-за сообщений в чате дома. Женщина была оштрафована на 10 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес своего соседа, которого она неоднократно называла "хохлом".

Штраф за слово "хохол"

Об этом сообщает сайт Бабель. В чате жителей в мессенджере Viber она посылала сообщения типа: "Ищенко, все дерьмо заканчивается на "о", "Вы все хохлы", "Так у тебя в крови втихаря все делать", "Вы все хохлы подлые", "Хохлы всегда так: улыбаются, а потом за спиной обсуждают".

Экспертиза подтвердила, что эти фразы носят националистический характер, содержат оскорбительные обобщения и унижения личности на основе национальности. Женщина не отрицала, что посылала эти сообщения, однако позже подала апелляцию. Она настаивала, что адресат сам называл себя русским, следовательно, ее слова не могут считаться унижением украинцев.

Впрочем, Верховный суд Бурятии оставил предварительное решение без изменений, признав действия женщины публичным разжиганием вражды в Интернете.

Интересно, что на фоне этого решения российские чиновники, включая пропагандистов вроде Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева, регулярно используют слово "хохлы" в публичном пространстве для обозначения украинцев — без юридических последствий.

