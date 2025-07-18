16 июля в ресторане Миши Кацурина во Львове отравились уже более 70 человек. Все они заказывали "Сингапурский чизкейк", сообщают в Киев24.

В ресторане Кацурина во Львове отравились более 70 человек: что заказывали

О состоянии пострадавших рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

По его словам, сейчас все больные находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелобольных пока нет. Врач добавил, что вчера, 17 июля, в больницу обратилось 15 человек. Все – взрослые.

Также известно, что все госпитализированные сообщили, что заказали "Сингапурский чизкейк".

Полиция Львова уже расследует случай пищевого отравления граждан в одном из ресторанов по улице Вороного.

По факту следователи Львовского районного управления полиции №1, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначенные экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в среду, 16 июля, ресторатор Миша Кацурин сообщил, что он и еще одиннадцать гостей его заведения во Львове отравились в ресторане "Китайский привет", который был открыт в городе 13 июля.