В Раде уже не скрывают тревогу: украинцам станет безразлично, захватят ли россияне Украину

В Украине нередки скандалы с силовой мобилизацией — в сети Интернет фактически ежедневно ходят появляются видео так называемой "бусификаций". На скандалы реагируют и в Верховной Раде.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазураш прокомментировал ситуацию с мобилизацией, которая случилась в Харьковской области. Видео конфликта распространялось в интернете 8 июля.

"Сообщают, что в Мерефе Харьковской области больная женщина якобы умерла, пытаясь остановить "бусификаторов", которые "по беспределу" забрали ее сына, который, очевидно, не может служить или воевать…", — отметил народный депутат.

На видео, как отметил Мазурашу, можно видеть, как женщина пыталась помешать движению того широко ненавистного уже в народе "бусика", в котором находился фактически похищенный лицами в форме сын.

"Далее еще "прекраснее"... Какой-то мужчина в военной форме "мужественно" и "героически" оттолкнул маму "бусифицированного". И уже через несколько секунд она упала и, как сообщали в соцсетях, будто отошла в другой мир уже в Скорой", — прокомментировал видео народный депутат.

Мазурашу отметил, что из Харьковской области уточнили, что маму "бусифицированного" спасли. Однако проблема, по словам политика, гораздо глубже.

"Чего добиваются эти вредители в форме? Чтобы граждане Украины ненавидели "бусификаторов" не меньше, чем российских агрессоров? Чтобы нашим согражданам стало уже безразлично, завоюют ли россияне Украину, или нет, потому что и одни, и другие издеваются над украинцами? Жаль, что на это не реагируют на уровне Президента, который мог бы изменить это беспредел…", — отметил народный депутат.

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