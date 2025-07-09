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В Раде уже не скрывают тревогу: украинцам станет безразлично, захватят ли россияне Украину

Зеленский может изменить "беспредел" с "бусификацией": Мазурашу

9 июля 2025, 20:12
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Кречмаровская Наталия

В Украине нередки скандалы с силовой мобилизацией — в сети Интернет фактически ежедневно ходят появляются видео так называемой "бусификаций". На скандалы реагируют и в Верховной Раде.

В Раде уже не скрывают тревогу: украинцам станет безразлично, захватят ли россияне Украину

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазураш прокомментировал ситуацию с мобилизацией, которая случилась в Харьковской области. Видео конфликта распространялось в интернете 8 июля.

"Сообщают, что в Мерефе Харьковской области больная женщина якобы умерла, пытаясь остановить "бусификаторов", которые "по беспределу" забрали ее сына, который, очевидно, не может служить или воевать…", — отметил народный депутат.

На видео, как отметил Мазурашу, можно видеть, как женщина пыталась помешать движению того широко ненавистного уже в народе "бусика", в котором находился фактически похищенный лицами в форме сын.

"Далее еще "прекраснее"... Какой-то мужчина в военной форме "мужественно" и "героически" оттолкнул маму "бусифицированного". И уже через несколько секунд она упала и, как сообщали в соцсетях, будто отошла в другой мир уже в Скорой", — прокомментировал видео народный депутат.

Мазурашу отметил, что из Харьковской области уточнили, что маму "бусифицированного" спасли. Однако проблема, по словам политика, гораздо глубже.

"Чего добиваются эти вредители в форме? Чтобы граждане Украины ненавидели "бусификаторов" не меньше, чем российских агрессоров? Чтобы нашим согражданам стало уже безразлично, завоюют ли россияне Украину, или нет, потому что и одни, и другие издеваются над украинцами? Жаль, что на это не реагируют на уровне Президента, который мог бы изменить это беспредел…", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бунты против ТЦК только начало — Арестович ошеломил прогнозом, что будет происходить в Украине.




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Источник: https://t.me/nardepSN/1541
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