В Раде шокированы: «У Смелянского раки, а у нас все идет в ср*ку»

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский на выходных опубликовал видео с вареными раками, которое подписал:

В Раде шокированы: «У Смелянского раки, а почтальону масла не за что купить»

"За окном глубокая осень, хотелось тюльки с черным хлебом и луком, но тюльку хорошую не нашел. Но когда нет тюльки – есть раки, эти может и не по 5, а по 3, но тоже добавляют людям из Одессы дополнительную энергию, когда нужны положительные эмоции".

Такое сообщение возмутило народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, который опубликовал скриншот сообщения Смелянского и написал:

"У главы Укрпочты – раки. У обычного почтальона – масла не за что купить.

В стране все идет в *РАКУ".

В украинских магазинах цена за вареные раки варьируется от 800 гривен за 10-15 штук большого размера, а именно такие были на тарелке Смелянского, до 1600 гривен. И если он не наловил их сам, а нерестовый запрет на отлов раков в водоемах Украины закончился 30 сентября, то глава "Укрпочты" выложил за полтора десятка раков почти четверть минимальной зарплаты в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что размеры заработных плат членов наблюдательных советов государственных предприятий шокируют. Между минимальной зарплатой, установленной в Украине, и реальными выплатами "наблюдателям" — пропасть.

Народный депутат Украины Анна Скороход обнародовала размеры заработных плат членов наблюдательных советов некоторых акционерных обществ. "Вашему вниманию очередная серия о "космических" бонусах, которые получают члены наблюдательных советов в охваченной войной стране. Сегодня можете рассмотреть зарплаты "наблюдателям", которые выдают на АО "Укрзализныця", АО "Укрпочта", и АО "Украинская оборонная промышленность", — написала народная депутат.

Так, в АО Украинская оборонная промышленность 6 членов наблюдательного совета — заработная плата каждого стала — 290 тыс. грн в месяц. Однако еще дополнительно выплачивают надбавки, компенсации не каждому и не каждому месяцу. В "Укрпочте" зарплаты немного меньше — 165 тыс. грн в месяц. И зарплату получают не все члены наблюдательного совета – четверо из шести.