В Раде не скрывают гнева: "это ручное гестапо Зеленского"

Кречмаровская Наталия
В Украине продолжают случаться случаи силовой и незаконной мобилизации. А военнообязанных по нескольку дней содержат в подвалах помещений ТЦК. Об истории ужасающей мобилизации рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
История о ТЦК из Черниговской области – Нежинский ТЦК заставил человека, имеющего отсрочку, пройти ВЛК. А потом сразу выдали повестку на отправку, рассказал нардеп.
По его словам, в Нежинском ТЦК на это наплевали — и после всего этого — похитили человека и повезли в учебный центр.
Ранее народный депутат рассказывал, что в Черкассах мужчину уже больше недели удерживают в ТЦК.
Его схватили по данным депутата, когда он добровольно пришел обновить данные. Просто захлопнули на замок и не выпускают уже 9 дней. Без объяснений или оснований. Затем отвезли в ТЦК Святошинского района в Киеве, где в турборежиме был пройден ВЛК.
По его словам, на 7 августа его и еще 6 человек содержали в Черкасском ТЦК, избивали и заставляли подписать документы.
Народный депутат заявил, что будет бороться дальше – другого выхода нет.
