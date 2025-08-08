logo

В Раде не скрывают гнева: "это ручное гестапо Зеленского"
В Раде не скрывают гнева: "это ручное гестапо Зеленского"

Гончаренко рассказал о случаях незаконной мобилизации

8 августа 2025, 20:23
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Украине продолжают случаться случаи силовой и незаконной мобилизации. А военнообязанных по нескольку дней содержат в подвалах помещений ТЦК. Об истории ужасающей мобилизации рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В Раде не скрывают гнева: "это ручное гестапо Зеленского"

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

История о ТЦК из Черниговской области – Нежинский ТЦК заставил человека, имеющего отсрочку, пройти ВЛК. А потом сразу выдали повестку на отправку, рассказал нардеп.

"После отказа вызвали полицию и угрожали сроком. Это при том, что была отсрочка. И была из-за того, что погиб его родной брат, мобилизованный в 2022 году", — рассказал Гончаренко.

По его словам, в Нежинском ТЦК на это наплевали — и после всего этого — похитили человека и повезли в учебный центр.

"Его отследили по геолокации. Связи до сих пор нет. И таких историй десятки каждый день. Зеленского такая система устраивает", — отметил политик.

Ранее народный депутат рассказывал, что в Черкассах мужчину уже больше недели удерживают в ТЦК.

Его схватили по данным депутата, когда он добровольно пришел обновить данные. Просто захлопнули на замок и не выпускают уже 9 дней. Без объяснений или оснований. Затем отвезли в ТЦК Святошинского района в Киеве, где в турборежиме был пройден ВЛК.

По его словам, на 7 августа его и еще 6 человек содержали в Черкасском ТЦК, избивали и заставляли подписать документы.

"Очередной пиздец. Но эта система нравится Зеленскому, потому что она проста. Не нужно ничего менять. Не нужно строить адекватную систему с рекрутинговыми центрами. Легче дать ТЦК право похищать, избивать и пытать людей. Ручное гестапо нашего комиссара Зеленского", — подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат заявил, что будет бороться дальше – другого выхода нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему работников ТЦК нужно забрать с улиц.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48916
