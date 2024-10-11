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В Прикарпатье жители массово жалуются на власть: что произошло

Загрязнение земель в Прикарпатье - сообщено о подозрении депутату райсовета

сегодня, 16:57
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Недилько Ксения

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику коммунального предприятия – депутату V ІІІ созыва Верховинского поселкового совета Ивано-Франковской области по факту загрязнения земель (ч. 1 ст. 239 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

В Прикарпатье жители массово жалуются на власть: что произошло

Свалка мусора. Фото: ОГП

Уголовное производство было зарегистрировано на основании многочисленных жалоб жителей пгт. Граждане жаловались на ужасный запах в центре поселка и возле их домов, а также на попадание во время дождя в реку Черный Черемош ядовитых веществ из сточных вод образовавшейся свалки.

По данным следствия, на территории местного коммунального предприятия производилась сортировка мусора. Это привело к загрязнению земельного участка вредными веществами.

По оценкам экспертов, окружающей среде нанесен ущерб более чем на полмиллиона гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Верховинским РУП ГУНП в Ивано-Франковской области.

В Прикарпатье жители массово жалуются на власть: что произошло - фото 2
В Прикарпатье жители массово жалуются на власть: что произошло - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Хмельницкой ОВА собрали совещание по произволу в ВВК и МСЭК

Вопрос о работе военно-врачебных комиссий, функционировании МСЭК, вопросов мобилизации и бронирования был рассмотрен вчера на совещании под руководством начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергеем Тюриным.

Участие в ней приняли заместители начальника ОВА и руководители структурных подразделений, руководство Главного управления Национальной Полиции, Службы Безопасности Украины, ТЦК и СП. Открывая заседание, глава области напомнил, что еще в январе провел ряд совещаний, в том числе с привлечением правоохранителей, относительно надлежащей организации работы ВВК и МСЭК, где отметил недопустимость каких-либо злоупотреблений, в том числе и коррупционных. Следовательно, ряд проверок, которые введены в области, должны выявить и наказать всех виновных.



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