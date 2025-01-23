В Полтаве чиновники разворовали деньги на закупке для ВСУ

Растраты бюджетных средств нередко обнаруживают в Украине – должностные лица "прикрываются" расходами на закупки для ВСУ. Такой случай разоблачили в Полтаве.

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили двух должностных лиц Полтавского городского совета на растрате бюджетных средств.

“Установлено, что в конце декабря 2023 директор Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы совместно со своим подчиненным закупили почти на 39 млн грн квадрокоптеры для воинских частей. При анализе рынка квадрокоптеров и тендерной документации следствие выявило искусственное завышение цены товара на 5 млн грн. Аналитики теруправления и заключение экспертизы подтвердили сумму нанесенного ущерба государству”, — сообщили в БЭБ.

Отмечается, что по результатам проведенных следственных действий трем должностным лицам, участникам схемы, а также руководителю фирмы-поставщика квадрокоптеров объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных:

– ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

– ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время двое подозреваемых по решению суда содержатся под домашним арестом.

Напомним, что в Днепре, как писал портал "Комментарии", нарушали требования проведения публичных закупок, что привело к растрате бюджетных средств, выделенных на Программу содействия территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы.

В Бюро экономической безопасности заявили, что расследование по делу было завершено и направлено в суд обвинительным актом по фактам растраты средств Днепровского городского совета. Следствие установило, что бывший директор одного из департаментов Днепровского горсовета, злоупотребляя своим служебным положением, нарушил требования о проведении публичных закупок.



