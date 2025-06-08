В ПЦУ отреагировали на проведение КиевПрайд Парка возле Михайловского монастыря

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Недилько Ксения
Вчера 7 июня в Киеве прошел ЛГБТИК+ марш "КиевПрайд Парк" на Михайловской площади в Киеве. Активисты собирались у здания Министерства иностранных дел, якобы у ведомства, которое является ключевым органом власти, поддерживающим права ЛГБТИК+ и способствующим улучшению ситуации с защитой прав человека в Украине.
КиевПрайд в 2019 году. Архивное фото
Хотя, по данным организаторов, предыдущее место проведения должно быть другим.
"В этом году полиция делала все, чтобы отменить наше мероприятие. Даже запугала дирекцию ВДНХ – Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и представительниц павильона "КИТ".
К сожалению, в условиях такого давления, ВДНХ приняли решение об отмене нашей меры. Несмотря на это, мы благодарны ВДНХ и представительницам павильона "КИТ" за готовность сотрудничать.
Мы долго думали, что делать, а также совещались с активистами и активистками со всей Украины. Одним из вариантов была полная отмена мероприятия. Но это ставит под угрозу проведение будущих ЛГБТИК+ мероприятий по всей Украине. Поэтому мы отказались от этого варианта", – заявили в КиевПрайде.
Однако Михайловская площадь – это место расположения Михайловского Златоверхого монастыря, на что сразу отреагировали в ПЦУ.
Там отметили, что предыдущее подобное мероприятие в этом году организаторы также назначили на священное для христиан время Страстной пятницы, когда Церковь вспоминает распятие и крестную смерть Спасителя, нынешнее проведение такого же мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в преддверие дня Святой Троицы не является случайным стечением обстоятельств, но свидетельствует о сознательных провокативных и антицерковных намерениях организаторов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время массовых мероприятий в Киеве вчера военный ударил протезом полицейского.
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