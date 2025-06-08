В ПЦУ отреагировали на проведение КиевПрайд Парка возле Михайловского монастыря

Вчера 7 июня в Киеве прошел ЛГБТИК+ марш "КиевПрайд Парк" на Михайловской площади в Киеве. Активисты собирались у здания Министерства иностранных дел, якобы у ведомства, которое является ключевым органом власти, поддерживающим права ЛГБТИК+ и способствующим улучшению ситуации с защитой прав человека в Украине.

КиевПрайд в 2019 году. Архивное фото

Хотя, по данным организаторов, предыдущее место проведения должно быть другим.

"В этом году полиция делала все, чтобы отменить наше мероприятие. Даже запугала дирекцию ВДНХ – Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и представительниц павильона "КИТ". К сожалению, в условиях такого давления, ВДНХ приняли решение об отмене нашей меры. Несмотря на это, мы благодарны ВДНХ и представительницам павильона "КИТ" за готовность сотрудничать. Мы долго думали, что делать, а также совещались с активистами и активистками со всей Украины. Одним из вариантов была полная отмена мероприятия. Но это ставит под угрозу проведение будущих ЛГБТИК+ мероприятий по всей Украине. Поэтому мы отказались от этого варианта", – заявили в КиевПрайде.

Однако Михайловская площадь – это место расположения Михайловского Златоверхого монастыря, на что сразу отреагировали в ПЦУ.

"Увидев в публичных сообщениях информацию о проведении неподалеку от Михайловского Златоверхого монастыря мероприятия, направленного на поддержку и пропаганду в обществе греха содомии (гомосексуализма) и гендерной идеологии, Киевская Митрополия Православной Церкви Украины рассматривает избранные место, время и цель этого мероприятия как его сознательную циничную антицерковную провокацию, направленную на его скандальную рекламу", – заявили в пресс-службе Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви.

Там отметили, что предыдущее подобное мероприятие в этом году организаторы также назначили на священное для христиан время Страстной пятницы, когда Церковь вспоминает распятие и крестную смерть Спасителя, нынешнее проведение такого же мероприятия под стенами Михайловского Златоверхого монастыря в преддверие дня Святой Троицы не является случайным стечением обстоятельств, но свидетельствует о сознательных провокативных и антицерковных намерениях организаторов.

"Киевская Митрополия ПЦУ выражает протест против этой провокации и напоминает, что позиция Православной Церкви относительно самого явления гомосексуализма и его идеологического пропаганды зафиксирована в Декларации Поместного Собора ПЦУ "О негативном отношении к греху содомии (гомосексуализма), его пропаганды в обществе, к гендерной идеологии и так называемых однополых браков (однополых сожительств)" от 27 июля 2023 г.", – отметили в ПЦУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время массовых мероприятий в Киеве вчера военный ударил протезом полицейского.