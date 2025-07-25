Глава парламентской ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах Сергей Власенко подверг критике оценки руководителя САП эффективности антикоррупционной борьбы. Количество "посадок" и выбитые суммы денег НАБУ и САП – это китайско-российский подход. Об этом народный депутат от "Батькивщины" написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя интервью главы САП, передают "Українські новини".

В парламентской ВСК по вопросам коррупции в правоохранительных органах подвергли резкой критике неэффективные НАБУ и САП: Китайско-российский подход

"Вот все, что нужно знать о взглядах руководителя независимого САП. Он считает, что критерий его работы, это сколько денег на ВСУ они выбили. Он также считает, что эффективность борьбы с коррупцией следует измерять количеством "посадок". Чисто китайско-российский подход. Только те считают деньги не "в ВСУ", а в бюджет", – отметил Власенко.

По его мнению, критерием эффективности НАБУ и САП должно быть уменьшение коррупции как таковой и неотвратимость наказания, а не статистические показатели.

"Я же считаю, что эффективность "антикоррупционной инфраструктуры" измеряется не количеством "привлеченных к ответственности" (еще раз отмечу-в Китае за коррупцию расстреливают, но это не уменьшило ее уровень), а УМЕНЬШЕНИЕМ КОРУПЦИИ как таковой. А также эффективность борьбы с коррупцией обеспечивается тем, что антикоррупционные органы неукоснительно обеспечивают неотвратимость наказания", – подчеркнул глава ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных органах.

Он напомнил, что НАБУ и САП создавались не для того, чем они сейчас занимаются.

"И я хотел бы напомнить, что идея создания САП и НАБУ была не в том, чтобы они ловили судей за взятки в 5-10 тысяч долларов (улучшая свою статистику "посадок" и "денег на ВСУ"), а занимались обезвреживанием ТОП коррупции", – подытожил Власенко.

Напомним, вчера в интервью "Суспильному" руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил , что показатели САП по привлечению к ответственности увеличились больше, чем вдвое.