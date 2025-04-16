В Офисе президента разоблачили незаконное обогащение: о чем идет речь

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Кречмаровская Наталия
Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины САП и НАБУ сообщили о новом подозрении 16 апреля 2025 года.
Офис президента. Фото из открытых источников
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали о разоблачении новых преступлений фигуранта дела. Следствие установило, что в 2019–2021 годах чиновник легализовал незаконно полученные средства. Легализацию провел через строительство частных домов общей площадью более 300 кв. м, которые находятся в рекреационной зоне на территории Одесской области. Следствие установило, что он обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал почти 6,5 млн грн для строительства объектов. Отмечается, что фактически указанными объектами пользовался чиновник, право собственности на них было оформлено на общество. После сообщения ему о подозрении право собственности было переоформлено на доверенное лицо.
Отмечается, что чиновник согласился на выдвинутое предложение и, использовав свое служебное положение, выполнил взятые обязательства. Антимонопольный комитет Украины впоследствии принял "нужное" решение.
В прокуратуре не называют фамилию высокопоставленного чиновника, однако, как сообщили СМИ, речь может идти об Андрее Смирнове.
Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах обогащения чиновников в Киеве.
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