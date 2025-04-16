В Офисе президента разоблачили незаконное обогащение: о чем идет речь

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины САП и НАБУ сообщили о новом подозрении 16 апреля 2025 года.

Офис президента. Фото из открытых источников

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали о разоблачении новых преступлений фигуранта дела. Следствие установило, что в 2019–2021 годах чиновник легализовал незаконно полученные средства. Легализацию провел через строительство частных домов общей площадью более 300 кв. м, которые находятся в рекреационной зоне на территории Одесской области. Следствие установило, что он обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал почти 6,5 млн грн для строительства объектов. Отмечается, что фактически указанными объектами пользовался чиновник, право собственности на них было оформлено на общество. После сообщения ему о подозрении право собственности было переоформлено на доверенное лицо.

"Кроме того, САП и НАБУ выяснили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с просьбой посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победило другое общество, и обеспечить победу именно его компании. За это он пообещал чиновнику предоставить услуги и работы по возведению одного из домов на побережье на общую сумму 100 тыс. долл. США”, – сообщили в САП.

Отмечается, что чиновник согласился на выдвинутое предложение и, использовав свое служебное положение, выполнил взятые обязательства. Антимонопольный комитет Украины впоследствии принял "нужное" решение.

“На сегодняшний день бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины инкриминировано получение неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализацию незаконно приобретенных средств, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.368-5, ч. ч. 1, 2 ст. строительной компании уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины”, — сообщили в САП.

В прокуратуре не называют фамилию высокопоставленного чиновника, однако, как сообщили СМИ, речь может идти об Андрее Смирнове.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схемах обогащения чиновников в Киеве.



