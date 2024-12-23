В Одесской области заблокирована работа подразделения ПВО из-за ареста боеприпасов

Военнослужащий Андрей Смирнов заявил, что Государственное бюро расследований конфисковало у него боеприпасы во время их перевозки. Поэтому, по его словам, заблокирована работа подразделения ПВО на юге Украины. В ДБР говорят, что проводят досудебное расследование по присвоению боеприпасов.

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Об этом hromadske сообщили подполковник Военно-морских сил ВСУ Андрей Смирнов и пресс-служба Государственного бюро расследований.

Военнослужащий уверяет, что согласно приказу командира части, в ночь на 5 ноября военные перевозили взрывчатые вещества из воинской части в район выполнения боевых задач.

Речь идет о взрывчатых веществах для FPV-дронов, необходимых для уничтожения дронов-разведчиков над Одесской областью.

По словам Андрея Смирнова, во время перевозки он имел с собой все необходимые документы, накладные на эти материалы и разрешение на транспортировку. Однако работники ГБР все же конфисковали боеприпасы.

Подполковник ВМС отмечает, что из-за этого подразделение, созданное для уничтожения российских дронов-разведчиков, не получило необходимых боеприпасов и не смогло выполнять боевые задания.

"За час до того, как в Одессу прилетает баллистика, туда прилетает разведывательный дрон, который проводит доразведку и уже потом на это место наводят ракеты. Для выхода на боевые позиции нам нужно 10-12 минут, то есть за час мы бы спокойно могли их [дроны-разведчики] уничтожать", — рассказывает Андрей Смирнов.

По его словам, в ГБР его обвиняют якобы в возе боеприпасов на продажу и считают это похищением военного имущества.

Дело уже дважды рассматривалось в суде. Киевский суд в Одессе продлил конфискацию боеприпасов. Решение обжаловали в апелляционном суде Одессы, но он поддержал позицию ГБР и подтвердил решение об аресте имущества на неопределенный срок.

В Государственном бюро расследований журналистам hromadske сообщили, что осуществляют досудебное расследование по факту присвоения военнослужащим боеприпасов. Это – ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса.

Там говорят, что в ноябре при осмотре авто на блокпоста у военнослужащего была обнаружена "активная броня с тротилом". По данным ГБР, взрывоопасные вещества перевозились "без соблюдения требований безопасности при транспортировке таких грузов и разрешительной документации".

На данный момент назначена взрывотехническая экспертиза и продолжается досудебное расследование.

При этом ГБР считает, что извлечение взрывчатки не влияет на обороноспособность подразделения, осуществляющего защиту воздушного пространства региона.