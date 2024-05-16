В Одессе люди в военной форме избили мужчину в маршрутке: ТЦК отреагировали

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Slava Kot
В сеть попало видео из Одессы, где мужчины в военной форме в салоне маршрутки нанесли несколько ударов по мужчине и затащили его в бус. Инцидент сняли на камеры пассажиры, заявившие, что люди в военной форме оскорбляли их и угрожали забрать телефон. На этот случай отреагировали в Одесском ТЦК.
В ТЦК отреагировали на инцидент в Одессе. Фото из открытых источников
В Одесском ТЦК отметили, что не могут установить причину конфликта с попавшими в сеть материалами и объявили служебную проверку.
Женщина, которая снимала видео с инцидентом, записала новое видео, в котором кратко описала ситуацию с поведением мужчин в военной форме.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с мужчиной в военной форме, который нанес удары костылями по женщине.
Также "Комментарии" писали, что в ТЦК сделали предупреждение по поводу вмешательства в работу их работников, в частности съемки видео и распространения его в социальных сетях. За такие действия можно получить несколько лет тюрьмы.
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