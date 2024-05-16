В Одессе люди в военной форме избили мужчину в маршрутке: ТЦК отреагировали

В сеть попало видео из Одессы, где мужчины в военной форме в салоне маршрутки нанесли несколько ударов по мужчине и затащили его в бус. Инцидент сняли на камеры пассажиры, заявившие, что люди в военной форме оскорбляли их и угрожали забрать телефон. На этот случай отреагировали в Одесском ТЦК.



В ТЦК отреагировали на инцидент в Одессе. Фото из открытых источников

В Одесском ТЦК отметили, что не могут установить причину конфликта с попавшими в сеть материалами и объявили служебную проверку.

"Относительно инцидента, который произошел в общественном транспорте 16 мая в городе Одесса. Из видеозаписи невозможно установить причину конфликта между человеком в военной форме и гражданским лицом. Продолжается уточнение обстоятельств и участников ситуации. Начата служебная проверка", — сообщили в ТЦК и добавили, что "любые проявления насилия недопустимы".

Женщина, которая снимала видео с инцидентом, записала новое видео, в котором кратко описала ситуацию с поведением мужчин в военной форме.

"Это ужас, что происходит, потому что отношение к людям такое от тех лиц, потому что я не хочу их называть людьми, что страшно, просто страшно возле них быть. Меня несколько раз обозвали, чуть не забрали телефон — хотели его разбить", — говорит девушка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с мужчиной в военной форме, который нанес удары костылями по женщине.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК сделали предупреждение по поводу вмешательства в работу их работников, в частности съемки видео и распространения его в социальных сетях. За такие действия можно получить несколько лет тюрьмы.