В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт

На платформе ютуб политический эксперт Владимир Цыбулько продемонстрировал своим подписчикам протоколы собрания акционеров компании ДТЭК. Согласно документам, Одесские электросети выводят на дочерние предприятия за границей около 8 миллиардов гривен, а их коллеги из Днепропетровска – более 16 миллиардов. По словам Цыбулько, вывод таких средств подвергает сомнению способность компании пережить отопительный сезон без инцидентов, особенно на фоне вражеского обстрела инфраструктуры.

В Одессе обвиняют ДТЭК (фото из открытых источников)





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“Вытекла информация, что Одесский ДТЭК выводит на дочернюю компанию в Нидерланды 8 млрд гривен. Как можно по-настоящему усилить и наладить систему энергоснабжения, когда в столь тяжелое время массово выводиться средства на зарубежные счета. Это и создает ситуацию, когда в случае ударов противника по инфраструктуре ремонтироваться станет очень тяжело”, – говорит Цибуленко.

Эксперт также подчеркнул, что информацию о массовом выводе средств ДТЭК впервые опубликовали журналисты 24 канала. В ответ на это ДТЭК назвали информацию, указанную в собственных протоколах и загруженную со своих сайтов "рукой кремля".

“Когда журналисты начинают расспрашивать ДТЭК о причинах вывода таких средств, придумывают какие-то удивительные отмазки, то отсылку на Кремль и агрессию, то на какого-то бизнесмена из Одессы. Есть подтвержденная информация о выводе средств из филиалов. Ну разве это рука кремля пишем им (ДТЭК) эти протоколы”, — отметил блогер.

В эфире на канале Рада уже озвучивала версия, что такой вывод средств во время войны может говорить о страхе ДТЭК перед возможной национализацией и желанием оставить пустые счета после себя.

"Если бизнес не солидарен с народом, рано или поздно народ изберет такую власть, которая отрегулирует отношения с бизнесом в сторону демонополизации, потому что положение, которое занимает ДТЭК, невозможно без скажем так невозможно без сосуществования с властью" — уверяет Владимир Цыбулько.