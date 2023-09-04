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В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт

Лук показал протоколы ДТЭК, по которым компания выводит десятки миллиардов гривен из страны

сегодня, 22:47
Автор:
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Станислав Молчанов
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 На платформе ютуб политический эксперт Владимир Цыбулько продемонстрировал своим подписчикам протоколы собрания акционеров компании ДТЭК. Согласно документам, Одесские электросети выводят на дочерние предприятия за границей около 8 миллиардов гривен, а их коллеги из Днепропетровска – более 16 миллиардов. По словам Цыбулько, вывод таких средств подвергает сомнению способность компании пережить отопительный сезон без инцидентов, особенно на фоне вражеского обстрела инфраструктуры.

В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт

В Одессе обвиняют ДТЭК (фото из открытых источников)

 
В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт - фото 2
В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт - фото 3
В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт - фото 4
В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт - фото 5
В Одессе ДТЭК выводит десятки миллиардов гривен, - политический эксперт - фото 6



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 “Вытекла информация, что Одесский ДТЭК выводит на дочернюю компанию в Нидерланды 8 млрд гривен. Как можно по-настоящему усилить и наладить систему энергоснабжения, когда в столь тяжелое время массово выводиться средства на зарубежные счета. Это и создает ситуацию, когда в случае ударов противника по инфраструктуре ремонтироваться станет очень тяжело”, – говорит Цибуленко.

Эксперт также подчеркнул, что информацию о массовом выводе средств ДТЭК впервые опубликовали журналисты 24 канала. В ответ на это ДТЭК назвали информацию, указанную в собственных протоколах и загруженную со своих сайтов "рукой кремля".

“Когда журналисты начинают расспрашивать ДТЭК о причинах вывода таких средств, придумывают какие-то удивительные отмазки, то отсылку на Кремль и агрессию, то на какого-то бизнесмена из Одессы. Есть подтвержденная информация о выводе средств из филиалов. Ну разве это рука кремля пишем им (ДТЭК) эти протоколы”, — отметил блогер.

В эфире на канале Рада уже озвучивала версия, что такой вывод средств во время войны может говорить о страхе ДТЭК перед возможной национализацией и желанием оставить пустые счета после себя.

"Если бизнес не солидарен с народом, рано или поздно народ изберет такую власть, которая отрегулирует отношения с бизнесом в сторону демонополизации, потому что положение, которое занимает ДТЭК, невозможно без скажем так невозможно без сосуществования с властью" — уверяет Владимир Цыбулько.

 
 



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Источник: https://odessa.comments.ua/news/society/developments/4887-v-odesse-dtek-vyvidit-desyatki-milliardov-griven---politicheskiy-ekspert.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:04

Ще один дзвіночок провального контрбліцкригу, а скільки їх ще почнеться. Багато дуже багато владних щурів побіжуть та всі патріотично у вишиванках.


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