В НАБУ проверят только последние месяцы работы, чтобы не признавать внутреннюю коррупцию: СМИ

Аудит деятельности, который планируют провести в Национальном антикоррупционном бюро Украины, коснется только последних месяцев его работы, а не с момента создания. Так, вероятно, хотят скрыть внутреннюю коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства НАБУ. Об этом сообщает издание Telegraf.

НАБУ. Фото из открытых источников

“Из 9 лет существования НАБУ проверят только последние месяцы работы, чтобы не признавать коррупцию, неэффективность и незаконные действия руководства. Сейчас есть очередная неприятность: закон о НАБУ четко говорит: внешняя независимая оценка (аудит) эффективности деятельности этого органа должна проводиться ежегодно. Знаете, сколько проверок было за все время его существования? Ноль!” – пишет издание.

СМИ акцентирует также внимание на периодах, в которые не проверяли НАБУ – когда его глава Сытник был официально признан коррупционером и внесен в соответствующий государственный реестр коррупционеров. Также, по данным издания, НАБУ не проверяли, когда его руководство "поймали за руку" на сливе информации тем, кого подозревают в хищении миллионов долларов.

"НАБУ ни разу не отчитывалось о своей работе перед обществом. А именно за наш с вами счет эти "борцы с коррупцией" кормятся. НАБУ ежегодно грубо нарушает закон о НАБУ, не допуская к аудиту ни один орган государственной власти. Ежегодно. Нарушает. Закон" ”, – говорится в сообщении.

Наконец, в сентябре 2024 года, по данным издания, Кабмин назначил Комиссию для проведения внешней независимой оценки. И только 18 ноября эта комиссия собралась – впервые за более 9 лет существования Бюро.

“Конечно, все ждали комплексного аудита НАБУ за все 9 лет. Но комиссия иностранцев решила ограничиться периодом от назначения текущего директора Бюро (6 марта 2023 года) до даты утверждения методики оценивания (18 ноября 2024 года). Всего 20 месяцев вместо 108. Все предыдущие коррупционные скандалы антикоррупционного органа решили забыть", – пишет издание.

Telegraf сообщает общую оценку такого аудита, которую дали украинские правозащитники: “Это пример того, как иностранцы игнорируют Закон, который через своих приспешников протащили через Верховную Раду и пытаются скрыть и освободить от ответственности сотни детективов НАБУ, нарушающих Закон. САП, НАЗК, ВАКС, АРМА – это не борьба с коррупцией, а попытки уничтожения независимости и суверенитета Украины".

Также издание приводит пример Польши, как помочь произволу с полным игнорированием НАБУ и его наблюдателями законов Украины: “Там новая коалиция, победившая на выборах прошлого года, в соглашении предусмотрела ликвидацию Центрального антикоррупционного бюро. Кормить коррупционеров, которые крошатся иностранцами под вывеской антикорапшн, поляки передумали. Молодцы. Может, Украине принять этот опыт во внимание?"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники НАБУ провели обыск в "Укргазбанке".







