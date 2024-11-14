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В KyivPride признались в большой ошибке, однако ничего исправлять не будут

ЛГБТ-фест в День голодомора: организаторы ответили, отменят ли мероприятие

14 ноября 2024, 19:01
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Кречмаровская Наталия

Сообщество ЛГБТК объявило о проведении фестиваля в Киеве на выходных 23-24 ноября. Общественность возмутилась, ведь 23 ноября в Украине – День памяти жертв голодоморов – память об ужасной трагедии в стране. Оказывается, устроители не проверили даты, но решили не отказываться от запланированного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

В KyivPride признались в большой ошибке, однако ничего исправлять не будут

Иллюстративное фото


“Благодарим всех, кто высказал свое мнение, и хотим дать ответы на самые горячие вопросы. Мы запланировали события Феста на 23 ноября, не проверив памятные даты. Сейчас мы бы так не сделали, но мероприятия состоятся в указанные даты с уважением к традициям памяти. Подробное расписание скоро опубликуем на странице!” — прокомментировали организаторы.

В KyivPride также сообщили, что мероприятие немного скорректируют — во время фестиваля все присутствующие смогут присоединиться к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу памяти", чтобы почтить жертв геноцида.

"Мы одновременно и ЛГБТК сообщество, и украинство — обе эти идентичности важны для нас", — подчеркивают в организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на ЛГБТ-фест отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, Максим Жорин, который отметил, что в условиях, когда в Украине идет большая война, когда гибнут люди, когда массово выезжают за границу, нам нужны здоровые ценности. А не "левацкие пропагандистские мероприятия". Узнать более подробно, что думают о проведении соответствующих мероприятий во время войны военные, можно по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/kyivpride-ne-skasuvav-fest-yakyj-prypadaye-na-den-pamyati-zhertv-golodomoriv-shho-kazhut-organizatory
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