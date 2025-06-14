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В Киевской области, убегая от ТЦК, погиб мужчина: подробности

В Киевской области мужчина погиб, пытаясь сбежать из буса ТЦК

сегодня, 17:48
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Ткачова Марія

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как один из мобилизованных мужчин пытается скрыться из транспорта, по которому его везли в сборный пункт. Во время побега он выпал из буса и погиб.           

В Киевской области, убегая от ТЦК, погиб мужчина: подробности

Иллюстрационное фото: принудительная мобилизация — чат GPT

Киевский городской ТЦК подтвердил, что инцидент произошел во время перевозки мобилизованных граждан в сборный пункт. По официальной информации, двое мужчин попытались скрыться: они разбили окно транспортного средства и пытались выпрыгнуть.           

На данный момент ситуацией занимаются правоохранители.           

В Территориальном Центре Комплектования выразили соболезнования семье погибшего. Также подчеркнули, что исполнение долга перед государством — это важно, и призвали граждан соблюдать закон о мобилизации и обороне страны.           

Под официальным заявлением от киевского городского ТЦК в Фейсбук собралось более 100 комментариев, люди в основном пишут, что это страшное убийство и руководство ТЦК должно понести ответственность.      

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что премьер Великобритании Кир Стармер оценил действия американского президента Дональда Трампа по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией. Он выразил надежду, что ситуация приближается к прекращению огня. 

Кир Стармер также выразил уверенность, что президент США введет санкции против РФ, как и заявлял неоднократно. При этом отвечая на вопрос, готова ли Великобритания отправить войска в Украину в рамках коалиции желающих, он отметил, что ключевым условием будет воздушное прикрытие со стороны США. 




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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032sNHTHpJubQriEyZ15QvtEDPN3ZaJmnARUtuGJAXy4TL7ozic4tAdDwzAo2PPuFrl&id=100068839255515
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