В Киеве сотни людей вышли на протест против законопроекта по НАБУ и САП (ВИДЕО)

Ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал жителей Киева собраться на акцию протеста во вторник вечером после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Подобные акции уже начались во Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

Акция протеста против законопроекта о НАБУ и САП (фото из открытых источников)

Козятинский предложил киевлянам собраться в 20:00 на площади возле театра имени Ивана Франко, назвав ее ближайшим доступным местом для офиса президента.

"Как вы знаете, сегодня Верховная Рада проголосовала за изменения, ликвидирующие независимость антикоррупционной системы. Нардепы решили, что НАБУ и САП должны быть подчинены генпрокурору. Поэтому берите картонки от коробок и делайте плакаты, где пишите все, что думаете по поводу наступления антикоррупционной системы в последнее время. Сейчас уже запустили петиции к Президенту с требованием ветировать эту дичь. Но пока эти петиции будут утверждены – он может подписать этот законопроект. Потому времени у нас нет. Надо выходить сегодня и потребовать у Зеленского не допустить возвращения во времена Януковича. Так что до встречи вечером", – призвал Казатинский.

Он также обратился к политическим партиям и деятелям с просьбой воздержаться от публичной поддержки этой акции.

Впоследствии в соцсетях появились видео, на которых видно, как на площади собрались несколько сотен вышедших на мирную акцию жителей столицы. На месте присутствовали представители полиции и полиции диалога.

Среди присутствующих митингующих была также исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк

"Стихийная акция, объединяющая разные поколения. Здесь собрались молодежь, которая не помнит Януковича и Пшонку. Здесь же — более старшее поколение, которое хорошо помнит Революцию Достоинства. Украинцы отстаивают свою демократию. Отстаивают вето на законопроект 12414", — рассказала она.

Рада отменила независимость НАБУ и САП Верховная Рада приняла закон, предоставляющий полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. Решение поддержали 263 депутата. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что

Политтехнолог Виктор Таран отметил, что кто бы что ни говорил и как бы ни манипулировал, нужно всегда смотреть на документ, а документ, который принял сегодня парламент, предусматривает, что генеральный прокурор теперь будет иметь право истребовать любое производство НАБУ и передать его на рассмотрение другому прокурору.

"Таким образом мы оказываемся в ситуации, когда НАБУ становится подотчетным и подконтрольным генпрокурору. По факту единственный независимый антикоррупционный орган, занимавшийся борьбой с коррупцией, таким перестает быть. Мы теперь потеряли баланс между правоохранительными органами, который был создан после Революции достоинства. топ-коррупцию. И благодаря этому мы имели достаточно хорошие результаты. Поэтому действительно НАБУ и САП потеряли свою независимость", – прокомментировал эксперт.