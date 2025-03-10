В Хмельницком двое мужчин избили военного ТЦК: подробности

9 марта в городе Хмельницкий во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра Хмельницкого ОТЦК.

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"Двое находившихся в розыске граждан во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения", – отмечают в ведомстве.

Сообщается, что правонарушители задержаны и переданы в правоохранительные органы, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет.

"Напоминаем: военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки выполняют служебные обязанности в условиях военного положения. Любое сопротивление, оскорбления или препятствование их работе влечет административную или уголовную ответственность. Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки укомплектованы преимущественно военнослужащими, потерявшими здоровье на войне, и не могут проходить службу в боевых частях. Они продолжают службу в тыловых подразделениях, выполняя важные задачи для обороны страны", – заявили в Хмельницком ОТЦК и СП.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Харькове люди в военной форме сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать.