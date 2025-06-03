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Работника ТЦК отправили на фронт после скандального инцидента: что он сделал

В Харькове военного, ударившего учителя во время проверки документов, перевели в боевую бригаду.

3 июня 2025, 10:15
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Slava Kot

11 мая в Харькове возник скандальный инцидент между военнослужащим ТЦК и учителем, который имел бронирование от мобилизации. Работник военкомата при проверке документов ударил гражданского и теперь оказался на передовой.

Работника ТЦК отправили на фронт после скандального инцидента: что он сделал

Работник ТЦК в Харькове ударил гражданского

Представитель Харьковского ТЦК Елена Родина в комментарии "Общественному" рассказала, что работник военкомата попал в боевую бригаду на одно из направлений фронта.

В первом комментарии Харьковского областного ТЦК говорилось о возможной "провокации со стороны гражданина" относительно работника терцентра. Вместе с тем руководство учреждения также осудило действия военнослужащего.

"В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, который допустил участие в переросшем в физическое противостояние споре. Отмечаем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены", — отметили в ТЦК.

После этого, в ТЦК сообщили о запуске служебного расследования по инциденту. 22 мая прокуратура передала в суд обвинительный акт. Военному инкриминируют хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 11 мая в Харькове произошел конфликт между гражданским и военнослужащим ТЦК. Работник военкомата во время проверки документов дважды ударил мужчину, а видео с инцидентом попало в сеть. Как впоследствии выяснилось, мужчина был учителем истории и "Защиты Отечества". Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что пострадавший педагог был с бронированием от мобилизации, то есть юридически не подлежал призыву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник ТЦК был отправлен на фронт после скандального интервью.

Также "Комментарии" писали о том, сколько стоит фиктивное бронирование от мобилизации в Украине.



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Источник: https://suspilne.media/kharkiv/1032955-pracivnika-tck-u-harkovi-akij-vdariv-colovika-pid-cas-perevirki-dokumentiv-pereveli-do-bojovoi-brigadi/
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