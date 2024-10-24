В двух областях аномальное количество прокуроров получили группы инвалидности

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Slava Kot
После коррупционных скандалов, связанных с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК), Офис Генерального прокурора опубликовал данные о количестве прокуроров по областям, имеющим статус личности с инвалидностью.
Две области стали лидерами по количеству прокуроров, которым МСЭК издали группы инвалидности
В Офисе Генерального прокурора сообщили о служебном расследовании возможных злоупотреблений прокуроров во время получения групп инвалидности, которые выдавались в МСЭК. Согласно предварительной проверке из 8367 прокуроров 493 имеют статус лица с инвалидностью.
В большинстве областей эта доля не превышает 10%, однако две области имеют аномальные показатели. В Хмельницкие области 61 прокурор имеет статус лица с инвалидностью, что составляет 28,9% общего количества прокуроров в области. 50 прокуроров получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.
Еще одна область с высоким показателем количества прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, стала Черкасская область – 60 прокуроров, или 27,4% от общего количества. 59 из них получили такой статус до полномасштабного вторжения.
Наименьшее количество прокуроров, получивших группы инвалидности в Волынской, Черновицкой и Винницкой области, – показатели колеблются на уровне 1-2%.
Статистика количества прокуроров по областям, имеющим статус личности с инвалидностью
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на масштабный коррупционный скандал с МСЭК и прокурорами.
Также "Комментарии" писали об ответе министра здравоохранения, уйдет ли он с должности после скандалов в МСЭК.
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