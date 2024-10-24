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В двух областях аномальное количество прокуроров получили группы инвалидности

У каждого четвертого прокурора в Хмельницкой и Черкасской области есть группы инвалидности. В других областях ее имеет менее чем каждый десятый.

сегодня, 10:52
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Автор:
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Slava Kot

После коррупционных скандалов, связанных с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК), Офис Генерального прокурора опубликовал данные о количестве прокуроров по областям, имеющим статус личности с инвалидностью.

В двух областях аномальное количество прокуроров получили группы инвалидности

Две области стали лидерами по количеству прокуроров, которым МСЭК издали группы инвалидности

В Офисе Генерального прокурора сообщили о служебном расследовании возможных злоупотреблений прокуроров во время получения групп инвалидности, которые выдавались в МСЭК. Согласно предварительной проверке из 8367 прокуроров 493 имеют статус лица с инвалидностью.

В большинстве областей эта доля не превышает 10%, однако две области имеют аномальные показатели. В Хмельницкие области 61 прокурор имеет статус лица с инвалидностью, что составляет 28,9% общего количества прокуроров в области. 50 прокуроров получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.

Еще одна область с высоким показателем количества прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, стала Черкасская область – 60 прокуроров, или 27,4% от общего количества. 59 из них получили такой статус до полномасштабного вторжения.

Наименьшее количество прокуроров, получивших группы инвалидности в Волынской, Черновицкой и Винницкой области, – показатели колеблются на уровне 1-2%.

"По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как внутри служебного расследования, так и в рамках уголовного производства", — обещает Офис Генерального прокурора.

В двух областях аномальное количество прокуроров получили группы инвалидности - фото 2

Статистика количества прокуроров по областям, имеющим статус личности с инвалидностью

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на масштабный коррупционный скандал с МСЭК и прокурорами.

Также "Комментарии" писали об ответе министра здравоохранения, уйдет ли он с должности после скандалов в МСЭК.



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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/26838
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