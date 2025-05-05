Сотрудники СБУ и ГБР при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины ликвидировали в одной из бригад ВСУ схему незаконного начисления повышенных выплат. По результатам совместных действий в Донецкой области задержан командир батальона военного соединения, который требовал с подчиненных "откаты" за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях на передовой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Донецкой области комбат «облагал данью» боевые выплаты военных: сколько просил отдавать

Как установило расследование, по представлению комбата его подчиненные получали полную сумму надбавки в размере 100 тыс. грн. якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на переднем крае так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тыс. грн.

В случае отказа платить "дань" комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

"Задокументировано, что таким образом только за март этого года чиновник получил 920 тыс. грн "откатов".

Еще одну такую же он надеялся получить за апрель, но не успел этого сделать – фигуранта задержали "на горячем" во время передачи ему неправомерной выгоды", – отмечают в СБУ.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством).

Злоумышленник находится под стражей с альтернативой залогу в 49 млн. грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что руководитель Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилов подполковник Юрий Ковалюк был переведен в воинскую часть и отправлен на фронт. Это произошло через несколько дней после скандального интервью, в котором 56-летний подполковник заявил, что отговаривает молодежь от вступления в ВСУ и не позволит сыну уйти в армию.