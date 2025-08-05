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В Дании призывают отдать своих домашних животных на обед хищникам

Домашние животные – на корм хищникам: в Дании зоопарк призвал жертвовать любимцев для природного кормления

5 августа 2025, 23:02
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Ткачова Марія

В Альборгском зоопарке в Дании предложили гражданам передавать своих домашних животных — в частности, морских свинок, кроликов, кур и даже лошадей — чтобы использовать их в качестве корма для хищных животных. Такая инициатива вызвала волну дискуссий в соцсетях и СМИ по всему миру.

В Дании призывают отдать своих домашних животных на обед хищникам

Домашний питомец для хищника в зоопарке

В зоопарке объясняют, что эта практика является частью модели природной пищевой цепи, которую пытаются воспроизвести для хищников, в частности европейской саранчи (дикой кошки), которая в дикой природе охотится именно на таких мелких животных.

"Куры, кролики и морские свинки – важная часть рациона хищников. Мы должны обеспечивать их полноценное питание и воспроизводить естественное поведение", — говорится в официальном сообщении зоопарка.

Передача животных: гуманность и правила:

В администрации заявили, что речь идет не о жестокости, а о профессиональной этике и заботе о находящихся в неволе диких хищниках. Передаваемых животных гуманно усыпляет подготовленный персонал, после чего они используются в качестве корма.

Зоопарк подчеркнул, что практика не новая — в Дании ее применяют уже много лет, и это соответствует стандартам профессионального ухода за животными в условиях зоопарка.

Громкая реакция – и отключенные комментарии:

После публикации объявления в соцсетях в зоопарке начали массово оставлять возмущенные или эмоциональные комментарии. Часть людей выражала шок и отвращение из-за того, что домашних питомцев предлагают превратить в корм, другие же наоборот поддержали зоопарк, указывая на естественный характер процесса.

На фоне международного резонанса администрация решила закрыть возможность комментирования под сообщением, подчеркнув, что готовы отвечать на конструктивные вопросы лично или по электронной почте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мужчина застрелил полицейского во время проверки документов.



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Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dpStBTVGjZwXJBhAx28shjzfNGUPfa76Tt4WdnjPNEU83KpBvHbyaXAQV3nLXpKvl&id=100079703356122
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