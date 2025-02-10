В Чернигове мужчина напал на ТЦКшника: что нашли у него дома полицейские

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Мужчина на улице Чернигова распылил в лицо военнослужащего ТЦК и СП перечный баллончик раздражительного действия и угрожал ему телескопической дубинкой. После совершенного он скрылся и закрылся в квартире. Полицейские в ходе обыска по месту его жительства изъяли около 1 кг конопли и патроны разного калибра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на областную полицию.

6 февраля в Черниговское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП неизвестный мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одной из военных телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перечный баллончик и сбежал.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого – им оказался 43-летний гражданин. После содеянного мужчина закрылся в своей квартире.

При силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения в доме мужчины полицейские провели неотложный обыск с привлечением кинолога. В ходе следственного действия полицейские изъяли телескопическую дубинку, почти 1 кг конопли и около 200 патронов разного калибра. Все изъятое направлено на проведение экспертных исследований.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователь полиции сообщил фигуранту о подозрении в совершении уголовных правонарушений по следующим статьям:

– по ч. 2 статьи 350 (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу);

– по ч. 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного Кодекса Украины.

Также следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины)

Санкция по самой тяжелой из этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.





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