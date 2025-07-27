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В Чехии заявили, что РФ могла отомстить ее полицейским, работавшим в Днепре

Скандал вокруг международной операции в Днепре: в Чехии обвиняют Словакию в разглашении информации, поставившей под угрозу жизнь полицейских

27 июля 2025, 15:31
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Ткачова Марія

В Чехии разразился дипломатический скандал после совместной полицейской операции на территории Украины. Речь идет о задержании гражданина Украины, подозреваемого в массовой рассылке писем с угрозами устроить взрывы в школах Словакии и Чехии. Спецоперация проводилась в Днепре при участии силовых структур трех стран Украины, Чехии и Словакии под координацией европейских органов правопорядка.

В Чехии заявили, что РФ могла отомстить ее полицейским, работавшим в Днепре

Спецоперация в Днепре

Однако после завершения первой фазы операции Словацкая полиция опубликовала официальное уведомление о ее проведении, не согласовав это с чешскими коллегами. В Праге такой шаг расценили как грубое нарушение договоренностей: информация была обнародована в момент, когда оперативные группы еще находились в Днепре, вблизи зоны боевых действий.

В чешской полиции заявили, что преждевременное разглашение могло поставить под реальную угрозу жизни правоохранителей. В Праге не исключают, что Россия, узнав о присутствии иностранных силовиков в одном из прифронтовых городов, могла нанести целенаправленный удар — ракетный или с помощью дронов.

Кроме того, Чехия обвиняет Словакию в сознательном умалчивании российского следа по делу. По информации чешской контрразведки, у задержанного украинца были возможные связи с РФ, которая могла финансировать или координировать его действия. Однако в сообщении словацкой стороны об этом не упомянуто.

В Праге действия словацких коллег назвали "ударом в спину", подчеркнув, что между странами была договоренность не публиковать детали сделки до возвращения всех участников. Чешская сторона также отметила, что дело инициировало именно оно, а Словакия "перехватила" информационный повод.

Поведение словацких чиновников вызвало возмущение не только среди правоохранителей, но и в чешских политических кругах. Некоторые эксперты уже заявили, что подобные действия создают прецедент недоверия в рамках международного сотрудничества в условиях войны.

Словацкий министр внутренних дел в ответ на критику заявил, что его ведомство действовало в пределах своих полномочий и в интересах общественности. Однако чешская сторона не отступает от обвинений, настаивая на том, что безответственное распространение информации могло стоить жизни их оперативникам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что пятилетняя Регина Абрамова из Львова вошла в Книгу рекордов Украины как самый молодой ребенок, который самостоятельно поднялся на самую высокую точку страны — гору Говерлу. Свое восхождение девочка совершила 26 июля без помощи взрослых. Маршрут она преодолела через 2 часа 29 минут.



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Источник: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/slovenska-policie-zverejnenim-zasahu-na-ukrajine-ohrozila-be/r~23c967ba63fa11f0a065ac1f6b220ee8/
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