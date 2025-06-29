В центре Белграда массовые беспорядки после студенческого протеста

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Ткачова Марія
В столице Сербии вспыхнули масштабные протесты, завершившиеся силовым вмешательством полиции и задержанием не менее 29 человек. Инциденты начались сразу после завершения студенческой демонстрации.
Массовые протесты в Белграде
Около 140 тысяч демонстрантов требуют досрочных выборов и отставки президента Вучича. Причина протестов — авария в Нови-Саде (ноябрь 2024), где из-за обрушения крыши вокзала погибли 14 человек.
По сообщениям очевидцев, столкновения произошли на улице Кнеза Милоша и бульваре Короля Александра. Протестующие пытались прорвать полицейскую границу, однако им не удалось добраться до центральной части города вблизи Парка пионеров.
Сербская полиция применила слезоточивый газ и разделила митингующих на несколько групп, часть из которых заблокирована на улицах Кнеза Милоша и Короля Милана. В результате столкновений были задержаны десятки человек, продолжаются обыски и установление лиц, которые прибегали к насилию.
По словам директора полиции Драгана Васильевича, пострадали по меньшей мере шесть правоохранителей. Демонстранты, по его словам, бросали в силовиков бутылки, камни, петарды и палки.
Полиция заявляет, что применила минимальную необходимую силу для сдерживания агрессии и обеспечения общественного порядка. Видеозаписи с места событий уже распространяют местные СМИ — на них видна попытка прорыва границы у перекрестка, известного как Лондон.
Инцидент вызвал широкий резонанс в сербском обществе. Оппозиция обвиняет власть в чрезмерном применении силы, а правительство настаивает: митинг был незаконным и угрожал безопасности города.