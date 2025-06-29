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В центре Белграда массовые беспорядки после студенческого протеста

В Белграде массовые беспорядки: десятки задержанных, полиция разогнала демонстрантов

29 июня 2025, 17:55
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Ткачова Марія

В столице Сербии вспыхнули масштабные протесты, завершившиеся силовым вмешательством полиции и задержанием не менее 29 человек. Инциденты начались сразу после завершения студенческой демонстрации.

В центре Белграда массовые беспорядки после студенческого протеста

Массовые протесты в Белграде

Около 140 тысяч демонстрантов требуют досрочных выборов и отставки президента Вучича. Причина протестов — авария в Нови-Саде (ноябрь 2024), где из-за обрушения крыши вокзала погибли 14 человек.


По сообщениям очевидцев, столкновения произошли на улице Кнеза Милоша и бульваре Короля Александра. Протестующие пытались прорвать полицейскую границу, однако им не удалось добраться до центральной части города вблизи Парка пионеров.

Сербская полиция применила слезоточивый газ и разделила митингующих на несколько групп, часть из которых заблокирована на улицах Кнеза Милоша и Короля Милана. В результате столкновений были задержаны десятки человек, продолжаются обыски и установление лиц, которые прибегали к насилию.

По словам директора полиции Драгана Васильевича, пострадали по меньшей мере шесть правоохранителей. Демонстранты, по его словам, бросали в силовиков бутылки, камни, петарды и палки.

Полиция заявляет, что применила минимальную необходимую силу для сдерживания агрессии и обеспечения общественного порядка. Видеозаписи с места событий уже распространяют местные СМИ — на них видна попытка прорыва границы у перекрестка, известного как Лондон.

Инцидент вызвал широкий резонанс в сербском обществе. Оппозиция обвиняет власть в чрезмерном применении силы, а правительство настаивает: митинг был незаконным и угрожал безопасности города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что а нонсированная Россией "большая летняя кампания" в Украине, которая должна была стать показательным прорывом для Кремля, начала буксовать уже в первые недели активной фазы. Как пишет The Telegraph, вместо стремительного наступления затяжные бои, истощение личного состава и минимальные территориальные сдвиги.



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Источник: https://www.blic.rs/vesti/politika/neredi-u-beogradu-uhapseno-desetine-ljudi-policija-razbila-demonstracije/0gdmyq1
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