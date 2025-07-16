В благотворительном фонде заявили, что авто Шабунину передавали для фронта, а не на личные нужды: СМИ

Дело главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина получило широкую огласку. Одним из моментов дела — использование авто, которое было передано военным от благотворительного фонда.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Шабунин и его друг Дмитрий Шерембей втянули в вероятно мошенническую схему благотворительный фонд "Паладины", пишет издание "Главком" со ссылкой на заявление соучредителя и руководителя фонда Дениса Долинского. Отмечается, что активист получил автомобиль для обороны страны, а использовал его в личных целях.

Относительно обстоятельств происшествия, издание отмечает, что весной 2022 года друг активиста Дмитрий Шерембей втерся в доверие к бизнесменам CEO Club Ukraine, чтобы приобрести автомобиль для Виталия Шабунина.

"Выступая перед предпринимателями, Шерембей подал историю под соусом, мол, Шабунин мобилизован, он отправляется на Донбасс, где будет стоять с автоматом в окопе и будет отбиваться от вражеских атак. После этого бизнесмены CEO Club собрали деньги (средняя стоимость таких автомобилей составляет 5-7 тыс. евро), а наш благотворительный фонд организовал логистику по поставке машины, потратив свои средства. Таким образом, Nissan Pathfinder, в 2005 году выпуска въехал в Украину как гуманитарное авто "Паладины" передал лично Шабунину с конкретной целью – для обороноспособности страны! Это отмечено в акте приема-передачи”, — цитирует СМИ слова руководителя БФ.

Шабунин, как пишет издание, в дальнейшем использовал гуманитарный автомобиль в личных делах, не связанных с обороной страны.

Издание напомнило, что правоохранители инкриминируют Виталию Шабунину уклонение от военной службы и мошенничество. Кроме того, по данным правоохранителей, глава Центра противодействия коррупции незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.

"15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для активиста и председателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Суд постановил применить к нему личное обязательство сроком до 20 августа. Прокурор Михаил Балан сообщил: эпизод по пользованию волонтерским авто в настоящее время исследуется правоохранителями. Подозрения по этому эпизоду Шабунину пока не объявлялось”, — пишет СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Порошенко поддержали подозрение Шабунину.



