В благотворительном фонде заявили, что авто Шабунину передавали для фронта, а не на личные нужды: СМИ

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Кречмаровская Наталия
Дело главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина получило широкую огласку. Одним из моментов дела — использование авто, которое было передано военным от благотворительного фонда.
Виталий Шабунин. Фото из открытых источников
Шабунин и его друг Дмитрий Шерембей втянули в вероятно мошенническую схему благотворительный фонд "Паладины", пишет издание "Главком" со ссылкой на заявление соучредителя и руководителя фонда Дениса Долинского. Отмечается, что активист получил автомобиль для обороны страны, а использовал его в личных целях.
Относительно обстоятельств происшествия, издание отмечает, что весной 2022 года друг активиста Дмитрий Шерембей втерся в доверие к бизнесменам CEO Club Ukraine, чтобы приобрести автомобиль для Виталия Шабунина.
Шабунин, как пишет издание, в дальнейшем использовал гуманитарный автомобиль в личных делах, не связанных с обороной страны.
Издание напомнило, что правоохранители инкриминируют Виталию Шабунину уклонение от военной службы и мошенничество. Кроме того, по данным правоохранителей, глава Центра противодействия коррупции незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что у Порошенко поддержали подозрение Шабунину.