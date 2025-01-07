Украинского депутата сняли с эфира телеканала из-за футболки с Путиным

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что из-за футболки с надписью "Путин – террорист номер один" его сняли с эфира турецкого государственного телеканала TRT World.

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что получил приглашение на эфир телеканала TRT World. Однако изображение Путина и надпись о российском диктаторе стали причиной конфликтной ситуации.

"Сегодня я должен был принять участие в прямом эфире турецкого государственного телеканала TRT World, который говорит по-английски. Но как только они увидели мою футболку с надписью "Путин — террорист номер один", все изменилось", — сказал нардеп.

По его словам, турецкий телеканал попросил сменить футболку, однако Гончаренко отказался. После еще одной просьбы о замене футболки с Путиным, нардеп ответил, что выйдет в эфир только с надписью о террористе Путине или не будет участвовать в дискуссии. Следствием этого стала отмена включения украинского депутата.

Алексея Гончаренко сняли с эфира турецкого телеканала из-за футболки с Путиным

Гончаренко указывает, что этот случай следует оценивать как способ говорить правду о российском диктаторе Владимире Путине и преступлениях России, которые могут быть неудобными для некоторых стран.

"Но это не поражение. Это еще одно доказательство того, что правда о преступлениях России и ее лидера неудобна многим. Они готовы цензурировать даже простую футболку, лишь бы не слышать, что "Путин – террорист номер один"", — пишет Гончаренко и добавляет , что "мы не будем молчать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что началось начало конца Путина.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Путина вымершим существом.