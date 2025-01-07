Украинского депутата сняли с эфира телеканала из-за футболки с Путиным

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Slava Kot
Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко рассказал, что из-за футболки с надписью "Путин – террорист номер один" его сняли с эфира турецкого государственного телеканала TRT World.
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что получил приглашение на эфир телеканала TRT World. Однако изображение Путина и надпись о российском диктаторе стали причиной конфликтной ситуации.
По его словам, турецкий телеканал попросил сменить футболку, однако Гончаренко отказался. После еще одной просьбы о замене футболки с Путиным, нардеп ответил, что выйдет в эфир только с надписью о террористе Путине или не будет участвовать в дискуссии. Следствием этого стала отмена включения украинского депутата.
Алексея Гончаренко сняли с эфира турецкого телеканала из-за футболки с Путиным
Гончаренко указывает, что этот случай следует оценивать как способ говорить правду о российском диктаторе Владимире Путине и преступлениях России, которые могут быть неудобными для некоторых стран.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что началось начало конца Путина.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который назвал Путина вымершим существом.
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