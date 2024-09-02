Украинский нардеп в бегах: где прячется Артем Дмитрук

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Черновалова Кристина
В социальных сетях появились видео, где в торговом центре Лондона был замечен мужчина, очень напоминающий Артема Дмитрука, народного депутата Украины. Об этом пишет hromadske.
Сбежавшего депутата Дмитрука увидели в Лондоне
На кадрах видно, как мужчина, похожий на Дмитрука, обсуждает покупку в магазине электроники. Рядом с ним находятся женщина с ребенком, вероятно его жена Анастасия и дочь Варвара. Анастасия была активной пользовательницей Instagram, где она часто публиковала фотографии из Лондона, в том числе посещение Музея Виктории и Альберта.
Нардеп был объявлен в розыск после сообщения Генерального прокурора о подозрении в совершении ряда преступлений. Дмитрий обвиняется в нанесении телесных повреждений правоохранителям, похищении оружия и грубом нарушении общественного порядка.
Несмотря на серьезность обвинений, Артем Дмитрук избегает прямых ответов на вопрос о своем местонахождении. Он решил саркастически прокомментировать ситуацию в своем Telegram-канале.
Читайте на портале "Комментарии" — Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не заявлял, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с Молдовой. В стране его приняли как обычный гражданин, покинувший территорию, где идет война. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.
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