Украинский нардеп в бегах: где прячется Артем Дмитрук

В социальных сетях появились видео, где в торговом центре Лондона был замечен мужчина, очень напоминающий Артема Дмитрука, народного депутата Украины. Об этом пишет hromadske.

Сбежавшего депутата Дмитрука увидели в Лондоне

На кадрах видно, как мужчина, похожий на Дмитрука, обсуждает покупку в магазине электроники. Рядом с ним находятся женщина с ребенком, вероятно его жена Анастасия и дочь Варвара. Анастасия была активной пользовательницей Instagram, где она часто публиковала фотографии из Лондона, в том числе посещение Музея Виктории и Альберта.

Нардеп был объявлен в розыск после сообщения Генерального прокурора о подозрении в совершении ряда преступлений. Дмитрий обвиняется в нанесении телесных повреждений правоохранителям, похищении оружия и грубом нарушении общественного порядка.

Несмотря на серьезность обвинений, Артем Дмитрук избегает прямых ответов на вопрос о своем местонахождении. Он решил саркастически прокомментировать ситуацию в своем Telegram-канале.

“Власть раскрыла преступление столетий. Супер расследователи ДБР покрутили каких-нибудь бедных людей, чтобы выслужиться перед царем. "Операция по переправке нардепа за границу была тщательно спланирована и заблаговременно организована". Ох и смех))) Думал, покажут как поймали организаторов картелей или тех, кто ворует миллионы у военных и детей. Но нет. Этих нельзя ловить. Они в законе, выполняют с властью общую миссию”, — написал Дмитрук





Читайте на портале "Комментарии" — Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук не заявлял, что является народным депутатом Украины, когда пересек границу с Молдовой. В стране его приняли как обычный гражданин, покинувший территорию, где идет война. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос.