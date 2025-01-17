"Украинская элита не должна воевать, погибать должен простой народ": что не так со скандальным заявлением

Темы войны, мобилизации, обязанности защищать страну чрезвычайно чувствительны для украинцев. Этим пытаются манипулировать россияне. На днях в сети интернет распространялось видео, на котором украинский журналист Виталий Портников сделал скандальное заявление. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, как россияне дискредитируют украинских инфлюэнсеров.

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По данным центра, журналист стал объектом информационных манипуляций – российские ресурсы исказили его интервью годичной давности.

"В вырванном из контекста отрывка пропагандисты утверждают, что Портников якобы считает, что "украинская элита не должна воевать, а за страну должен погибать простой народ", — говорится в сообщении Центра.

При этом отмечается, что оригинальное содержание интервью свидетельствует об обратном: в демократическом государстве ответственность за защиту страны должна быть равной для всех, независимо от статуса или происхождения.

"Таким образом создается раздор в обществе, недоверие к людям, которые пытаются правдиво говорить с обществом, царствует уныние, ненависть и отчаяние. А все это – платформа для капитуляции, к которой постепенно готовят нас Россия и ее оптимистично настроенная агентура", – подчеркнул журналист.

Журналист также отметил, что подобные информационные атаки создают еще и угрозу личной безопасности тех, кто говорит правду.

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая, как писал портал "Комментарии", неоднократно критиковала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этот раз она "набросилась" на главкома через одежду, указав, что форма у Сырского иностранная, а не та, что выдают военным.