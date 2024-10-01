Украинка выступила с протестом против россиянина в жюри: ее за это наказали

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Slava Kot
Украинская артистка Анна Петренко была приглашена на Международный фестиваль циркового искусства в Италии (Salieri Circus Award). После того, как она узнала, что у жюри будет россиянин, поддерживающий агрессию против Украины, Петренко выступила с протестом. За это организаторы исключили украинку из фестиваля.
Украинку дисквалифицировали из-за протеста против россиянина. Фото: annadellart
Артистка Анна Петренко через россиянина в жюри вышла на сцену с украинским флагом и раздала открытки зрителям, у которых было отмечено, что "Никулин поддерживает вторжение в Украину". Таким образом, девушка решила показать свое несогласие и организовала протест против гражданина РФ.
В итоге, Анну Петренко исключили из фестиваля из-за "несоблюдения регламента".
Место в жюри на Международный фестиваль циркового искусства в Италии получил россиянин Максим Никулин, сын советского актера Юрия Никулина. Он руководит Московским цирком и поддерживает Путина, в частности, систематически помогает российским военным. После протеста украинки Никулин назвал поступок Петренко "неуместным жестом и чистой пропагандой".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка рассказала правду о войне в Украине. Поэтому ее наказали и осудили на 5,5 лет в России.
Также "Комментарии" писали о том, что в России предложили сбросить бомбу на центр Лондона, чтобы вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
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