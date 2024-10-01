Украинка выступила с протестом против россиянина в жюри: ее за это наказали

Украинская артистка Анна Петренко была приглашена на Международный фестиваль циркового искусства в Италии (Salieri Circus Award). После того, как она узнала, что у жюри будет россиянин, поддерживающий агрессию против Украины, Петренко выступила с протестом. За это организаторы исключили украинку из фестиваля.



Украинку дисквалифицировали из-за протеста против россиянина. Фото: annadellart

Артистка Анна Петренко через россиянина в жюри вышла на сцену с украинским флагом и раздала открытки зрителям, у которых было отмечено, что "Никулин поддерживает вторжение в Украину". Таким образом, девушка решила показать свое несогласие и организовала протест против гражданина РФ.

"Когда я ехала на фестиваль, я не знала, что впервые с момента основания фестиваля в состав жюри будет приглашен представитель страны-агрессора, россии. Через свое выступление я выражаю свое недовольство и называю это решение организаторов попыткой реабилитации имиджа россии, агрессора в войне против Украины", — написала Петренко в Instagram.

В итоге, Анну Петренко исключили из фестиваля из-за "несоблюдения регламента".

Место в жюри на Международный фестиваль циркового искусства в Италии получил россиянин Максим Никулин, сын советского актера Юрия Никулина. Он руководит Московским цирком и поддерживает Путина, в частности, систематически помогает российским военным. После протеста украинки Никулин назвал поступок Петренко "неуместным жестом и чистой пропагандой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка рассказала правду о войне в Украине. Поэтому ее наказали и осудили на 5,5 лет в России.



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