Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне (ВИДЕО)

В Лиссабоне проходят технологические конференции Web Summit, где так называемая российская оппозиционерка Юлия Навальная должна выступить на двух панелях, однако украинка сорвала ее выступление.

Юлия Навальная. Фото: Reuters

"Выступление Навальной на веб-саммите сорвали, спасибо всем украинцам, кто присоединился к акции. На сцену вышла украинка, наш голос услышали", — написала волонтер и активистка Кристина Жук в соцсети Х.

"Телевидение Торонто" уточняет, что это произошло на технологических конференциях Web Summit, где Юлия Навальная должна выступать на двух панелях конференции — "Диктаторы и цифровое инакомыслие" и "Противостояние автократам".

Сама Навальная пока не прокомментировала срыв выступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В НАТО назвали главных союзников России в войне против Украины: как они помогают Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Северная Корея, Иран и Китай стали главными союзниками России в войне в Украине, обеспечивающими режим Путина в разных областях. Генсек НАТО

Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о войне в Украине и давлении России. По его словам, Россия продолжает свое наступление на Украину, а также сближается с тремя основными союзниками – Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"После доставки боеприпасов и ракет Северная Корея направила войска воевать и умирать вместе с Россией в ее незаконной войне. Россия предоставляет Северной Корее финансирование и ракетные технологии. Это очень тревожит", — сказал Рютте.

По его словам, благодаря российским технологиям, ракеты КНДР могут представлять прямую угрозу для США, Европы, Индо-Тихоокеанского региона.