Украинцев призывают сжигать ТЦК: что известно о масштабной кампании

Враг пытается воспользоваться настроениями украинцев, чтобы углубить раскол и сорвать мобилизацию. Речь идет об активизации информационной кампании против ТЦК.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Полтавском ТЦК предупредили, что в информационном пространстве наблюдается активизация работы российских спецслужб против ТЦК. В частности, украинцам рассылают сообщения с призывом “сожги ТЦК”.

В территориальном центре объяснили, что такими способами враг пытается создать "медиальную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья в регионах.

В ТЦК отдельно обратились к родителям, отметив, что Россия это страна-террорист, у которой отсутствуют какие-либо моральные принципы.

"В зоне риска ваши дети. Нередки случаи, когда ФСБ вербует несовершеннолетних детей для выполнения грязной работы — 17 и даже 16 лет. Общайтесь со своими детьми, объясняйте им как работает враг, не допустите вербовки вашего ребенка — может произойти действительно непоправимое", — отметили в терцентре.

Также в ТЦК напомнили о наказании – сотрудничеству с врагом грозит пожизненное заключение. (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

А если стало известно о планируемом теракте, просят сообщать на горячую линию СБУ по номеру 0-800-501-482! Для удобства также создан официальный чат-бот Службы безопасности Украины "Спали” ФСБешника"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла вброс, извратив реальную новость. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что пропаганда врага в который раз придумывает фейковые криминальные истории с участием военных, пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы Украины.



