logo

BTC/USD

114000

ETH/USD

3633.09

USD/UAH

41.68

EUR/UAH

48.09

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Украинцев призывают сжигать ТЦК: что известно о масштабной кампании
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев призывают сжигать ТЦК: что известно о масштабной кампании

В терцентре предупредили, что под угрозой подростки, которых может вербовать Россия

5 августа 2025, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Враг пытается воспользоваться настроениями украинцев, чтобы углубить раскол и сорвать мобилизацию. Речь идет об активизации информационной кампании против ТЦК.

Украинцев призывают сжигать ТЦК: что известно о масштабной кампании

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Полтавском ТЦК предупредили, что в информационном пространстве наблюдается активизация работы российских спецслужб против ТЦК. В частности, украинцам рассылают сообщения с призывом “сожги ТЦК”.

В территориальном центре объяснили, что такими способами враг пытается создать "медиальную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья в регионах.

В ТЦК отдельно обратились к родителям, отметив, что Россия это страна-террорист, у которой отсутствуют какие-либо моральные принципы.

"В зоне риска ваши дети. Нередки случаи, когда ФСБ вербует несовершеннолетних детей для выполнения грязной работы — 17 и даже 16 лет. Общайтесь со своими детьми, объясняйте им как работает враг, не допустите вербовки вашего ребенка — может произойти действительно непоправимое", — отметили в терцентре.

Также в ТЦК напомнили о наказании – сотрудничеству с врагом грозит пожизненное заключение. (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

А если стало известно о планируемом теракте, просят сообщать на горячую линию СБУ по номеру 0-800-501-482! Для удобства также создан официальный чат-бот Службы безопасности Украины "Спали” ФСБешника"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла вброс, извратив реальную новость. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что пропаганда врага в который раз придумывает фейковые криминальные истории с участием военных, пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/pfbid0GGyWyxTvh7R1PXKKdDPdWPSUwLB5ou6Y9rcsjg7cVPjrKXnAW2rdgTNaPKpPLuXKl
Теги:

Новости

Все новости