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Slava Kot
Американский телеканал Fox News во время прямой трансляции пасхального богослужения Православной Церкви Украины в Киеве подписал украинскую столицу российской — "Kyiv, Russia". Президент Украины и МИД отреагировали на скандал.
Ошибка Fox News, который подписал Киев частью России
Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Fox News должен извиниться за ошибку в которой представил Киев, как часть России.
Инцидент также прокомментировал Зеленский. Президент отметил, что вместо трансляций из российской столицы следует усилить давление на Кремль, чтобы Путин принял решение к миру в войне, которую начала Россия.
20 апреля телеканал Fox News транслировал пасхальные службы из разных частей мира, в том числе из России и Украины. Однако богослужение ПЦУ было подписано текстом "Kyiv, Russia". Эта надпись около 25 минут пробыла в эфире, пока ее не заменили правильной.
Пока Fox News не комментировал ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты охватили массовые протесты против президента. Митингующие требуют импичмента Трампа и обвиняют его в разрушении демократических институтов. Также на акции протеста вспоминают и его советника миллиардера Илона Маска.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина.
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