Украина отреагировала на сандал с Fox News, обозначивший Киев российским городом

Американский телеканал Fox News во время прямой трансляции пасхального богослужения Православной Церкви Украины в Киеве подписал украинскую столицу российской — "Kyiv, Russia". Президент Украины и МИД отреагировали на скандал.

Ошибка Fox News, который подписал Киев частью России

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Fox News должен извиниться за ошибку в которой представил Киев, как часть России.

"Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиняться и расследовать, кто совершил ошибку", — отреагировал Тихий.

Инцидент также прокомментировал Зеленский. Президент отметил, что вместо трансляций из российской столицы следует усилить давление на Кремль, чтобы Путин принял решение к миру в войне, которую начала Россия.

"Следует транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его как минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", — ответил Зеленский.

20 апреля телеканал Fox News транслировал пасхальные службы из разных частей мира, в том числе из России и Украины. Однако богослужение ПЦУ было подписано текстом "Kyiv, Russia". Эта надпись около 25 минут пробыла в эфире, пока ее не заменили правильной.

Пока Fox News не комментировал ситуацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты охватили массовые протесты против президента. Митингующие требуют импичмента Трампа и обвиняют его в разрушении демократических институтов. Также на акции протеста вспоминают и его советника миллиардера Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил об изменениях на фронте во время "пасхального перемирия" Путина.