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«Украина – место для заработка»: военный высказался против закона о множественном гражданстве

Военный высказался против закона, разрешающего множественное гражданство украинцам

сегодня, 16:27
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Недилько Ксения

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин жестко высказался по поводу решения депутатов о предоставлении украинцам множественного гражданства. По его мнению, для страны, которая прямо сейчас борется за свою национальную идентичность, это абсурд.

«Украина – место для заработка»: военный высказался против закона о множественном гражданстве

Максим Жорин высказался против закона о множественном гражданстве

"Выглядит так, что закон принят для тех, кто давно имеет дома, счета за границей, отправлял туда своих детей, а Украину рассматривает только как временное место для заработка. В стенах ВР таких много.

И не следует сравнивать сегодня Украину с другими европейскими государствами, где "давно такая практика существует". У нас есть кардинально другой путь, большая война и опасности, которые пока другим государствам не снились. Это решение – просто наглядная демонстрация отношения к Украине. О том, что это прямое нарушение Конституции тоже напомню", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 18 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон о множественном гражданстве. Решение поддержали 243 народных депутата.

Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил о результатах голосования в Верховной Раде по закону о двойном гражданстве.

"Парламент принял в целом закон о введении института множественного гражданства в Украине. За — 243. Все правки учли как было в редакции Комитета", — сообщил Железняк.

Документ об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины вводит в правовое поле понятие множественного гражданства. Это значит, что граждане Украины теперь смогут официально иметь паспорт еще одного государства.



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