Уклонист якобы украл у главы военкомата 27 тысяч евро: реакция ТЦК

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Slava Kot
Украинские народные депутаты, общественные деятели и СМИ распространили информацию об уклонисте, якобы похитившем у председателя закарпатского военкомата 27 тысяч евро. В Закарпатском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию и назвали эти заявления ложью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
В ТЦК опровергают фейк
14 января народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк и другие общественные деятели сообщили, что в Закарпатском областном ТЦК задержали уклониста, якобы впоследствии скрывшегося из военкомата. Во время бегства мужчина якобы похитил 27 тысяч евро у главы ТЦК, который заявлял, что собирал средства в помощь военным. Кроме того, полиция якобы объявила уклониста в розыск и ввела в области план "Перехват".
Однако спикер Закарпатской полиции указывает, что таких сообщений не фиксировали.
Также на информацию отреагировали в Закарпатском областном ТЦК и СП, где ее назвали фейком.
По словам Закарпатского ТЦК, текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста.
"Подобные действия направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК и СП. Важно также отметить, что первоисточники, распространяющие лживую информацию, неоднократно генерируют со своих страниц материалы с элементами пророссийской пропаганды, что подвергает сомнению объективность их заявлений", — добавили в ТЦК и призвали не распространять непроверенную информацию.
Ложная информация об уклонисте, якобы похитившем у главы военкомата 27 тыс. евро, продолжает распространяться в соцсетях и среди СМИ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК не вправе забирать мобильные телефоны у граждан.
Также "Комментарии" писали о случае, когда военнообязанный не хотел идти в ТЦК. В итоге он выиграл суд против военкомата.
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