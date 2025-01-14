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Уклонист якобы украл у главы военкомата 27 тысяч евро: реакция ТЦК

Появилась реакция Закарпатского ТЦК и полиции на информацию об уклонисте, якобы похитившем 27 тыс. евро у главы военкомата.

сегодня, 17:00
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Slava Kot

Украинские народные депутаты, общественные деятели и СМИ распространили информацию об уклонисте, якобы похитившем у председателя закарпатского военкомата 27 тысяч евро. В Закарпатском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию и назвали эти заявления ложью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Уклонист якобы украл у главы военкомата 27 тысяч евро: реакция ТЦК

В ТЦК опровергают фейк

14 января народная депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк и другие общественные деятели сообщили, что в Закарпатском областном ТЦК задержали уклониста, якобы впоследствии скрывшегося из военкомата. Во время бегства мужчина якобы похитил 27 тысяч евро у главы ТЦК, который заявлял, что собирал средства в помощь военным. Кроме того, полиция якобы объявила уклониста в розыск и ввела в области план "Перехват".

Однако спикер Закарпатской полиции указывает, что таких сообщений не фиксировали.

"Мы можем утверждать, что у нас не было зафиксировано таких обращений. Также в Закарпатской области не объявлен никакой план перехвата", — сообщили в Нацполиции.

Также на информацию отреагировали в Закарпатском областном ТЦК и СП, где ее назвали фейком.

"Информация о якобы задержании рецидивиста, сбежавшего и укравшего 27 тысяч евро — это фейк. Ни в одном из ТЦК и СП в Закарпатской области такого случая не было зафиксировано", — сообщили в ТЦК.

По словам Закарпатского ТЦК, текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста.

"Подобные действия направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК и СП. Важно также отметить, что первоисточники, распространяющие лживую информацию, неоднократно генерируют со своих страниц материалы с элементами пророссийской пропаганды, что подвергает сомнению объективность их заявлений", — добавили в ТЦК и призвали не распространять непроверенную информацию.

Ложная информация об уклонисте, якобы похитившем у главы военкомата 27 тыс. евро, продолжает распространяться в соцсетях и среди СМИ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК не вправе забирать мобильные телефоны у граждан.

Также "Комментарии" писали о случае, когда военнообязанный не хотел идти в ТЦК. В итоге он выиграл суд против военкомата.



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