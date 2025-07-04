Уклонение от мобилизации за 8 тыс. долларов: сотрудник ТЦК и медик организовали схему в Николаеве

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжают разоблачать схемы уклонения от мобилизации — нарушителей ждут суд и наказание. Очередное дело работники ГБР передали в суд.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
В Государственном бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по организованной группе в Николаеве. Правонарушители выдавали фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. По данным ГБР, в группу входили командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и директор местной больницы.
В феврале 2025 года всех участников задержали во время передачи неправомерной выгоды.
По данным ГБР, правоохранитель был уволен с должности, а работник ТЦК переведен в воинскую часть.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что работники ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации. В Государственном бюро расследования сообщили, что разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема была организована в одном из районных ТЦК и СП в Запорожье.