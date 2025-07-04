Уклонение от мобилизации за 8 тыс. долларов: сотрудник ТЦК и медик организовали схему в Николаеве

В Украине продолжают разоблачать схемы уклонения от мобилизации — нарушителей ждут суд и наказание. Очередное дело работники ГБР передали в суд.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Государственном бюро расследований сообщили, что завершили досудебное расследование по организованной группе в Николаеве. Правонарушители выдавали фальшивые медицинские справки для уклонения от мобилизации. По данным ГБР, в группу входили командир взвода одного из правоохранительных органов, начальник отдела мобилизации Центрального РТЦК и СП Николаева и директор местной больницы.

"В конце 2024 года правоохранитель начал подыскивать лиц, которые хотели избежать призыва. В сговоре с должностным лицом ТЦК и медиком они оформляли фиктивные диагнозы, позволявшие "клиентам" получить освобождение от службы. Стоимость "услуги" составляла 8 тысяч долларов США", — рассказали детали схем.

В феврале 2025 года всех участников задержали во время передачи неправомерной выгоды.

По данным ГБР, правоохранитель был уволен с должности, а работник ТЦК переведен в воинскую часть.

"Фигурантам инкриминируется часть 3 статьи 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", — сообщили в ГБР.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что работники ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации. В Государственном бюро расследования сообщили, что разоблачили и ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. Схема была организована в одном из районных ТЦК и СП в Запорожье.



