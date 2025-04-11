Уклонение от мобилизации: в ТЦК в Полтавской области требовали взятки

В Полтавской области на взятке поймали государственного служащего одного из отделов районного ТЦК и СП. Как сообщили в областном терцентре, сотрудница подозревается в получении неправомерного требования за помощь в уклонении от мобилизации.

Мобилизация. Фото из открытых источников

Отмечается, что 9 апреля 2025 года следователи СБУ и военной прокуратуры зафиксировали, что работница ТЦК и СП требовала и получила от гражданина Украины денежные средства в сумме 1500 долл. По предварительной информации, как сообщили в терцентре, она должна была помочь избежать призыва во время мобилизации. Также подчеркнули, что это гражданское лицо.

"Следственные действия продолжаются и Полтавский областной ТЦК и СП оказывает полную поддержку и содействие. Призываем граждан воздержаться от домыслов до завершения следствия. Убеждены, что все виновные понесут ответственность по закону. В то же время обращаем внимание, что вина обвиняемого должна быть доказана в суде – до того времени ни один гражданин Украины не может быть наказан за совершение уголовного правонарушения”, — предупредили в ТЦК.

Также подчеркивают, что резко осуждают случаи взяточничества, ведь это бросает тень на все Вооруженные Силы Украины. Обратились и к гражданам с просьбой сообщать о фактах коррупции в ТЦК и СП на "горячую линию" или обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.



