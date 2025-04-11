Уклонение от мобилизации: в ТЦК в Полтавской области требовали взятки

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Полтавской области на взятке поймали государственного служащего одного из отделов районного ТЦК и СП. Как сообщили в областном терцентре, сотрудница подозревается в получении неправомерного требования за помощь в уклонении от мобилизации.
Мобилизация. Фото из открытых источников
Отмечается, что 9 апреля 2025 года следователи СБУ и военной прокуратуры зафиксировали, что работница ТЦК и СП требовала и получила от гражданина Украины денежные средства в сумме 1500 долл. По предварительной информации, как сообщили в терцентре, она должна была помочь избежать призыва во время мобилизации. Также подчеркнули, что это гражданское лицо.
Также подчеркивают, что резко осуждают случаи взяточничества, ведь это бросает тень на все Вооруженные Силы Украины. Обратились и к гражданам с просьбой сообщать о фактах коррупции в ТЦК и СП на "горячую линию" или обращаться в правоохранительные органы.
Напомним, что в понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мерами. Как писал портал "Комментарии", в областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.
Новости