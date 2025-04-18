Уклонение от мобилизации через Минобороны: какую схему организовал чиновник

В Украине постоянно разоблачают схемы уклонения от мобилизации. Очередную схему разоблачили в Министерстве обороны Украины.

Задержание чиновника Минобороны. Фото Офиса Генпрокурора

В Офисе генерального прокурора сообщили, что сообщили о подозрении должностному лицу одного из центров Министерства обороны Украины в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Следствие установило, что подозреваемый организовал схему незаконного бронирования военнообязанных с целью уклонения от мобилизации.

"Подозреваемый за деньги устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре центра и других подразделениях Минобороны. На основании соответствующих приказов военнообязанные получали выписки о назначении на должности и справки о бронировании до конца мобилизации. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что подозреваемый мог организовать такую схему, поскольку имел соответствующие служебные полномочия, личные связи и влияние на должностных лиц ТЦК и СП, чтобы обеспечить внесение соответствующих сведений в реестр. Стоимость услуг, по данным Офиса, составляла от 8 до 10 тыс. долларов США. Деньги подозреваемый получал наличными, на банковские карты или в криптовалюте.

В Офисе генпрокурора сообщили, что, по предварительным данным, его "услугами" воспользовались по меньшей мере 50 человек. Офицер был задержан при получении второй части неправомерной выгоды в сумме 8 тыс. дол.

В ходе расследования провели обыски по местам жительства подозреваемого, должностных лиц ТЦК и СП и "клиентов", в ходе которых изъяли документы о бронировании, переписке и другие доказательства незаконной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, что ТЦК, как писал портал "Комментарии", массово штрафуют военнообязанных.