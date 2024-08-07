"Учиться, чтобы не служить": МОН шокировано масштабами фиктивного обучения

Министерство образования и науки Украины (МОН) бьет тревогу: около 200 тысяч мужчин призывного возраста выбрали учебу в университетах как способ избежать службы в армии. Об этом заявил министр образования Оксен Лисовой, отметив, что речь идет о фиктивном обучении на разных уровнях образования, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

В Украине 200 тысяч мужчин призывного возраста уклоняются от мобилизации, поступая в вузы

По словам Лисового, аномальный рост числа студентов мужского пола старше 25 лет привлек внимание МОН. Проведенные проверки подтвердили подозрения: многие из этих "студентов" не проявляют реального интереса к учебе и используют студенческий статус лишь для отсрочки от мобилизации.

Проблема фиктивного обучения обсуждалась на высшем уровне, включая совещания с участием премьер-министра и Офиса президента. К решению вопроса привлечены ректоры вузов и представители областных военных администраций. В настоящее время МОН проводит анализ данных, чтобы выявить все случаи фиктивного обучения и принять соответствующие меры.

Министр Лисовой подчеркнул, что фиктивное обучение имеет ряд негативных последствий. Во-первых, оно подрывает престиж высшего образования и обесценивает дипломы. Во-вторых, оно создает неравные условия для тех, кто действительно стремится к знаниям. В-третьих, оно лишает армию потенциальных защитников страны.

“Сейчас база данных нам даст общие показатели, и мы еще раз проанализируем те аномалии, которые обнаружим. Здесь есть несколько негативных аспектов, – отметил Оксен Лисовой.

МОН намерено решительно бороться с фиктивным обучением. Какие именно меры будут приняты, пока не уточняется. Однако очевидно, что проблема требует комплексного решения.