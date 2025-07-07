У народных депутатов лопнуло терпение: Зеленскому напомнили о персональной ответственности

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Кречмаровская Наталия
По Украине прокатилась волна вражеских ударов по ТЦК — в некоторых городах повреждены здания терцентров. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию и указал, почему возникли проблемы с терцентрами.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
По словам политика, вражеские удары по ТЦК преследуют две цели: остановить мобилизацию и стать привлекательными для части украинского общества.
Народный депутат добавил, что именно президент Украины за три с половиной года не установил конечные сроки службы. А это, по его словам, напрямую влияет на мобилизацию.
Что касается ударов, по ТЦК, то это, по словам нардепа, плохо, ведь погибают и страдают люди. Гончаренко подчеркнул, что систему нужно срочно менять. Политик отметил, что в самих зданиях ТЦК находится очень много людей: как пойманные на улицах и сидящие там неделями, так и сами работники ТЦК. По словам нардепа, каждый ТЦК — это огромный механизм с ротами охраны, кухнями и так далее.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Запорожье офицер ТЦК "отмазал" от мобилизации 1,5 тыс. мужчин.