По Украине прокатилась волна вражеских ударов по ТЦК — в некоторых городах повреждены здания терцентров. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию и указал, почему возникли проблемы с терцентрами.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

По словам политика, вражеские удары по ТЦК преследуют две цели: остановить мобилизацию и стать привлекательными для части украинского общества.

"Что нужно было сделать за три с половиной года, чтобы из очередей за оружием — мы пришли в очередь за адвокатами? Что нужно было сделать, чтобы кто-то радовался ударам по ТЦК? Надо было быть Владимиром Зеленским. Именно он виноват в том, что происходит с ТЦК. Именно он виноват в том, что людей бьют, калечат, душат и убивают", - выразил свое убеждение Гончаренко.

Народный депутат добавил, что именно президент Украины за три с половиной года не установил конечные сроки службы. А это, по его словам, напрямую влияет на мобилизацию.

"Ибо если нет выхода – кто же захочет заходить? Именно он одобряет силовую мобилизацию. Именно он – верховный комиссар. И никто другой", – подчеркнул политик.

Что касается ударов, по ТЦК, то это, по словам нардепа, плохо, ведь погибают и страдают люди. Гончаренко подчеркнул, что систему нужно срочно менять. Политик отметил, что в самих зданиях ТЦК находится очень много людей: как пойманные на улицах и сидящие там неделями, так и сами работники ТЦК. По словам нардепа, каждый ТЦК — это огромный механизм с ротами охраны, кухнями и так далее.

"Это надо менять. Срочно. Расформировать ТЦК, создать нормальные рекрутинговые центры, которые будут работать, как ЦНАПы. Это — уменьшит стоимость, обеспечит прозрачность системы и создаст безопасные условия для всех. Эта система, которая есть сейчас — не может дальше существовать. В стране, где боятся ТЦК больше, чем врага — что-то явно пошло не так”, — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Запорожье офицер ТЦК "отмазал" от мобилизации 1,5 тыс. мужчин.



