История с возможным разоблачением в коррупции лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко демонстрирует, что в Украине фактически формируется новая ветвь власти — антикоррупционная. На своей странице в Facebook об этом написал бывший народный депутат, советник главы МВД и писатель Вадим Денисенко, отметив, что событие с Тимошенко — лишь первая серия в длинном ряде политических процессов.

Фото: из открытых источников

По его мнению, сегодня в Украине сформировалась реальность, в которой антикоррупционные органы не просто функционируют в составе государственной системы, а фактически образуют свою вертикаль власти, действующую независимо от традиционных политических институтов.

Денисенко подчеркнул, что еще после дела Тимура Миндича стало ясно: несмотря на ограниченную электоральную поддержку политических сил, формирование общеукраинской повестки дня сегодня определяют преимущественно антикоррупционные структуры и президент. Роль президента в этом процессе в основном проявляется через внешнеполитические вопросы.

По его словам, к настоящему моменту около половины парламента находится в "подвешенном" состоянии, и дальнейшие политические события будут разворачиваться постепенно, в виде "серий". Исходя из современной ситуации, этот состав Верховной Рады, по словам Денисенко, фактически нужен только одному: для голосования за ратификацию мирного договора. Однако пока этот процесс не обязателен, а носит опциональный характер.

Денисенко добавил, что те, кто определяет повестку дня, получают реальные шансы влиять на государственную политику. Большинство экспертов и политиков, отметил он, оценивают деятельность антикоррупционных органов через призму электоральных показателей или внешнего влияния, включая США.

