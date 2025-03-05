"Ты моральный урод": Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем

Народная депутат Марьяна Безуглая вступила в резкую словесную стычку с участником российско-украинской войны Олегом Симорозом, которого назвала "моральным уродом" после его слов о "бестолковом нардепе". Впоследствии нардепка отправила Симороза вслед за российским кораблем, а тот посоветовал Безуглой "лечиться".

Безуглая поспорила с Симорозом. Фото: УНИАН / Ольга Йовенко

Марьяна Безуглая заявила, что идет с платформы Х и удалит свою учетную запись. По ее словам, социальная сеть превратилась в поле боя американо-российской пропаганды, где владелец Илон Маск играет в пользу Кремля, а украинский сегмент не способствует открытому диалогу и "быстро тонет в волнах хейта".

На это сообщение ответил ветеран войны Олег Симороз, указавший Безуглой, что "ты просто здесь никому не интересна". По его словам, на платформе будет "на одного бестолкового нардепа меньше".

"Давай откровенно, тебе же по*бать на мнение людей. Когда тебя регулярно спрашивали за твои зашкваренные голосования, ты просто включала окуня, после этого тебя заслуженно шакалили. Ну потому знаешь, мало кто будет скучать", — пишет Симороз.

Безуглая упрекнула и отметила, что благодаря соцсети можно было прямо общаться с ней. Народная депутат подчеркнула: "я отвечаю за каждое свое голосование и всегда объясняла свою позицию". Безуглая добавила, что читает сообщения Симороза и разделяет многие его мысли, однако отметила "хамишь мне и смеешься".

"Так вот, отсутствие ног – это не индульгенция от всего прочего и не автоматический ореол святости на каждый чих", – добавила нардепка.

Олег Симороз назвал деятельность Безуглой "зашкварной" и отреагировал на сообщения об отсутствии ног.

"Я нигде это не использую в своей деятельности, для меня это принципиально. Но когда тебе нечего сказать, то это вспомнила ты, именно ты, перевела разговор на мое ранение. Это демонстрирует, насколько ты неполноценна… Потому что ты понятия не имеешь, что такое боевое ранение и боевые действия", — пишет ветеран войны.

Народный депутат в свою очередь ответила на сообщение Симороза, заявив, что он бы был "худшим политиком из всех", за пачку денег "оболгал и угодливо подстроился". По ее словам, Симороз "Дно. Сплошное разочарование".

"Какой же ты моральный урод, и как я жалею, что читала тебя. Ты делаешь удобные для своей психики выводы о человеке и реальности, оторванные от реальности… Я не жалею и отвечаю за каждый день своей работы. И также за все время никогда и ни при каких обстоятельствах не приобщалась ни к одной коррупции и не имела ни одной коррупционной копейки. Пошел за российским кораблем, фарисей", — заявила Безуглая.

Пока дискуссия между Безуглой и Симорозом закончилась словами последнего: "Лечись, жаль, что твой случай не протезируется".

Олег Симороз – участник российско-украинской войны, общественный активист, юрист. В феврале 2022 года вступил в ряды 112-й бригады ТРО. В октябре 2022-го взорвался на противотанковой мине под Кременной. Потерял ноги, повредил руки и лицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на заявления Безуглой, назвавшей позором поведение военных ВСУ перед расстрелом.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая отправила Трампа вслед за российским кораблем.