"Ты моральный урод": Безуглая резко отреагировала на критику ветерана войны и отправила его за российским кораблем

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая вступила в резкую словесную стычку с участником российско-украинской войны Олегом Симорозом, которого назвала "моральным уродом" после его слов о "бестолковом нардепе". Впоследствии нардепка отправила Симороза вслед за российским кораблем, а тот посоветовал Безуглой "лечиться".
Безуглая поспорила с Симорозом. Фото: УНИАН / Ольга Йовенко
Марьяна Безуглая заявила, что идет с платформы Х и удалит свою учетную запись. По ее словам, социальная сеть превратилась в поле боя американо-российской пропаганды, где владелец Илон Маск играет в пользу Кремля, а украинский сегмент не способствует открытому диалогу и "быстро тонет в волнах хейта".
На это сообщение ответил ветеран войны Олег Симороз, указавший Безуглой, что "ты просто здесь никому не интересна". По его словам, на платформе будет "на одного бестолкового нардепа меньше".
Безуглая упрекнула и отметила, что благодаря соцсети можно было прямо общаться с ней. Народная депутат подчеркнула: "я отвечаю за каждое свое голосование и всегда объясняла свою позицию". Безуглая добавила, что читает сообщения Симороза и разделяет многие его мысли, однако отметила "хамишь мне и смеешься".
Олег Симороз назвал деятельность Безуглой "зашкварной" и отреагировал на сообщения об отсутствии ног.
Народный депутат в свою очередь ответила на сообщение Симороза, заявив, что он бы был "худшим политиком из всех", за пачку денег "оболгал и угодливо подстроился". По ее словам, Симороз "Дно. Сплошное разочарование".
Пока дискуссия между Безуглой и Симорозом закончилась словами последнего: "Лечись, жаль, что твой случай не протезируется".
Олег Симороз – участник российско-украинской войны, общественный активист, юрист. В феврале 2022 года вступил в ряды 112-й бригады ТРО. В октябре 2022-го взорвался на противотанковой мине под Кременной. Потерял ноги, повредил руки и лицо.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции военных на заявления Безуглой, назвавшей позором поведение военных ВСУ перед расстрелом.
Также "Комментарии" писали, что Безуглая отправила Трампа вслед за российским кораблем.
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