Требуют через суд ликвидировать руководящий центр УПЦ (МП): подробности
Требуют через суд ликвидировать руководящий центр УПЦ (МП): подробности

Госэтнополитики обратилась в суд с требованием ликвидации Киевской митрополии УПЦ (МП)

3 сентября 2025, 01:00
Ткачова Марія

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) подала иск в суд о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский.

Ликвидация московского патриархата

Он пояснил, что ведомство действует в рамках закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Согласно ему, в случае подтверждения связей религиозной структуры с Русской православной церковью проводится специальное исследование и принимаются соответствующие решения.

УПЦ (МП) было предоставлено 30 дней для выполнения предписания. Однако церковь его не выполнила. В своем письме митрополит Онуфрий заявил, что документ якобы не касается митрополии и является вмешательством во внутренние дела церкви.

Еленский подчеркнул, что иск касается только руководящего центра – Киевской митрополии УПЦ (МП). Если суд поддержит ДЭСС, митрополия потеряет статус юридического лица. При этом отдельные приходы будут иметь право оставаться независимыми или продолжать деятельность на автономных началах.

Таким образом, решение суда может стать ключевым в вопросе дальнейшего существования УПЦ как централизованной структуры в Украине.

В течение дня цена скорректировалась и снизилась до 3549,1 доллара за унцию, однако даже после падения показатели остались рекордными.



Источник: https://suspilne.media/1105276-komisia-z-etnopolitiki-podala-v-sud-na-likvidaciu-upc-mp/
