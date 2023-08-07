Топ-менеджеры Нацбанка могли "прикрывать" миллиардные схемы игорного бизнеса — СМИ

Бывший директор Департамента банковского надзора Национального банка Украины Наталья Дегтярева и заместитель директора Департамента финансового мониторинга Татьяна Бутковская, вероятно, являются фигурантами скандального дела об уклонении операторов игорного бизнеса от уплаты налогов.

Топ-менеджеры Нацбанка могли ”прикрывать” миллиардные схемы игорного бизнеса (Фото: fakty.ua)

Об этом в своей публикации "Крыша" мискодинга: кто в Нацбанке помогал "игорщикам" уклоняться от налогов?” пишет издание Факты.

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Как известно, весной этого года СБУ и БЭБ открыли сразу 45 уголовных производств по факту сговора букмекеров и онлайн-казино с девятью украинскими банками по уклонению первых от уплаты налогов путем реализации схем мискодинга — манипуляций с кодами транзакций, когда вместо кода 7995, относящегося к азартным играм, банки указывали другие коды, что позволяло ”игорщикам” скрывать свои реальные обороты и избегать уплаты налогов на десятки миллиардов гривен.

В схеме участвовали государственный "Укргазбанк" и частные IBOX BANK, банк "Форвард", "Sense bank" (российский "Альфа-банк"), Окси банк, Сom In Bank, банк Конкорд, а также банк ”ПУМБ” и "Универсал Банк". Однако, издание подчеркивает, что такие массовые схемы сразу в десятке банков не могли происходить без участия Национального банка Украины. О том, что в сговоре с банками и ”игорщиками” состояли и сотрудники НБУ, еще в марте 2023 года заявлял народный депутат Алексей Жмеренецкий.

"До сентября 2022 года никто из органов власти типа ”не знал” о существовании этих схем. Нацбанк "не замечал", что по счетам гоняют схемные транзакции, пока полностью не изменили кадровый состав соответствующего департамента", – заявлял депутат.

Наталью Дегтяреву за время ее пребывания с 2016 года на должности главной по надзору за банками вменяют систематическое игнорирование финансовых нарушений ряда банков и лояльное отношение к российскому "Альфа-банку" (банк Sense) и к Укргазбанку. Пока главой НБУ был Кирилл Шевченко, Наталья Дегтярева не видела никаких нарушений в работе его родного Укргазбанка, где он был главой правления. После же увольнения Шевченко из НБУ, в Укргазбанке была проведена проверка, выявившая более 2 тысяч нарушений, отметил журналист Сергей Лямец.

Кроме того, Дегтяреву обвиняют и в молчаливом наблюдении за тем, как 10 месяцев периода полномасштабного вторжения РФ в Украину происходила "прокачка" денег российского букмекера 1xBet компанией RoyalPay, на которую только в конце года обратил внимание СНБО и наложил на нее санкции".

"Не видела и многозначительно молчала многие месяцы Наталья Дегтярева и по поводу массового "игрового" мискодинга. Ни в ее "подопечных" "Альфа-банке" и Укргазбанке, ни во всех остальных. Пока его не увидели в БЭБ и СБУ", — говорится в публикации.

По данным издания, "Айбокс банк" за период января — июля 2022 года провел 1,4 млрд грн по коду "киберспорт". Банк "Конкорд" в период октября 2021 года — января 2023 года провел платежей на 132 млрд грн, сразу 66% из которых прошли по коду 7994, относящимся к видеоиграм. У ”Коминбанка” вовсе 90% транзакций за почти 1,5 года — это покупка видеоигр, по коду которой прошли 125 млрд грн.

"Можно ли было не заметить за 1,5 года тот факт, что вдруг во время войны украинцы стали массово покупать компьютерные игры на десятки и сотни миллиардов гривен? Вряд ли. Но Наталья Дегтярева не заметила", — подчеркивают журналисты.

В апреле 2023 года новый глава НБУ Андрей Пышный уволил Наталью Дегтяреву. Перед увольнением, как сообщал изданию UBR их собеседник в НБУ, Дегтяреву вызывали на допросы — вполне вероятно, что именно по делам о мискодинге. Татьяна Бутковская остается на своей должности по сей день.