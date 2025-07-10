ТОП-10 коррупционных и криминальных скандалов в НАБУ: СМИ обнародовали антирейтинг

Громкие скандалы в Национальном антикоррупционном бюро Украины происходят постоянно. Журналисты обнародовали антирейтинг резонансных скандалов вокруг представителей НАБУ.

НАБУ. Фото из открытых источников

Как пишут “Українські новини”, в антирейтинг вошли случаи, касающиеся возможного злоупотребления служебным положением, конфликтов интересов с недостоверным декларированием и недостоверного декларирования.

В топ-10 скандалов с представителями НАБУ, как пишет СМИ, вошли:

1. Тимур Аршавин – детектив с доступом к государственной тайне вероятно бежавший в Румынию. У его жены и ее родственников обнаружено действующее гражданство РФ, а сам Аршавин фигурирует в истории с микрокредитами и сомнительными доходами.

2. Николай Масляк – официальный обличитель НАБУ был задержан по подозрению в организации наркоторговли и контрабанды прекурсоров. По информации издания, группа, в которой, вероятно, действовал Масляк, ежемесячно зарабатывала более 50 млн грн.

3. В декларациях почти двух десятков сотрудников НАБУ обнаружены недостоверные сведения о криптовалютах. В частности, жена Рыковцева задекларировала биткоины более чем на 1 млн долл., а Браверман — вероятно фейковые операции с криптовалютой более чем на 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмитько — руководитель подразделения декларировал значительное количество наличных денег — иногда доходило до 2/3 официального годового дохода. Впоследствии он, вероятно, вывел за границу более 4,3 млн грн. Его жена, несмотря на военное положение, отдыхала за границей, одновременно получала государственную помощь в Украине.

5. Михаил Романюк — детектив, который одновременно расследовал дело "Роттердам+" и приобретал элитную недвижимость, которую записывал на родственников. Имея уже в собственности имение, авто и другое имущество, он приобрел квартиру на 117 кв. м по льготной программе "єОселя".

6. Роман Недов — заместитель руководителя подразделения, купившего две квартиры, записал их на тещу, а впоследствии жена получила их как подарок с существенно заниженной стоимостью. Вероятно, таким образом были скрыты сотни тысяч долларов.

7. Станислав Браверман — детектив, который имел личные отношения со свидетелем по делу, к которому был причастен бизнесмен Борис Кауфман. Это повлекло за собой конфликт интересов и фактический провал двух коррупционных дел на миллиарды гривен. Браверман был уволен после значительной медийной огласки.

8. Александр Доценко — лицо, часто фигурирующее как обличитель НАБУ, оказалось гражданином РФ с действующим паспортом, а также выпускником "школы ФСБ" — Академии госслужбы при президенте РФ.

9. Александр Скомаров — руководитель Второго главного подразделения детективов. Скрыл российское гражданство своего отца и его бизнес в ОРДЛО. Его жена выехала за границу на автомобиле, зарегистрированном на жену нардепа от ОПЗЖ Христенко, проживающей в Москве, а водителем был помощник Чаба Пейтера, разыскиваемого НАБУ с 2023 года.

10. Маркиян Слоневский – детектив, вероятно получавший регулярные денежные переводы от российского предпринимателя Владислава Искендерова – владельца компании из Белгорода, работающей по госконтрактам страны-оккупанта. Также декларировал криптовалюту в фейковых кошельках и попадался на сомнительных депозитных адресах.

Приведенные случаи, как пишет издание, лишь небольшая часть имеющихся нарушений. За каждым пойманным представителем НАБУ вероятно скрываются десятки злостных нарушителей. СМИ отмечает отсутствие надлежащей реакции со стороны НАБУ, НАПК и других уполномоченных органов на эти факты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "добропорядочность" кандидатов от НАБУ на директора БЭБ "поразила" международных экспертов.