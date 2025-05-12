Тищенко снова будет гулять по Киеву: известно о громком решении суда

Шевченковский районный суд города Днепр принял изменение меры пресечения народному депутату Николаю Тищенко и бывшему полицейскому Богдану Писаренко, обвиняемым в незаконном лишении свободы эксвоеннослужащего спецподразделения Kraken ГУР МО, информирует "Общественное".

Нардеп Николай Тищенко. Фото: 24 Канал

Согласно решению суда, обоим подозреваемым избран ночной домашний арест в качестве меры пресечения. Он будет действовать до 12 июля.

Напомним, что 20 июня в Днепре группа лиц в балаклавах и военной одежде напала на бывшего бойца Kraken Дмитрия Павлова, когда тот прогуливался с ребенком. Инцидент попал на видео, где видно, что нападающими якобы являются охранники нардепа Николая Тищенко. Причиной конфликта, по информации, стала словесная перепалка между Павловым и Тищенко. На записи также зафиксирована помощница депутата Эвелина Андриевская.

25 июня Государственное бюро расследований официально сообщило Тищенко о подозрении по факту инцидента. Речь идет о ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — "незаконное лишение свободы".

В сети распространили несколько видео с места происшествия: на одном видно, как неизвестные силой удерживают мужчину в гражданской одежде, на другом — самое начало конфликта, в котором фигурирует Николай Тищенко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Николай Тищенко, которому выдвинуто подозрение в незаконном лишении свободы, обратился за правовой помощью к новому адвокату. Им стал Евгений Солодко, ранее защищавший Юрия Крысина, известного организатора "титушек". В 2018 году, перед тем как судья вышел в совещательную комнату, Сладко сравнил Крисина с Иисусом Христом, сославшись на русского юриста XIX-XX веков Анатолия Кони. Выступая в суде, он процитировал слова, где говорилось, что судья иногда должен идти против общественного мнения, даже если это невыгодно для него.