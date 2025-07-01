Тарас Тополя насобирал уже сотни тысяч на лечение Безуглой: куда отдаст средства

В банке на медицинскую помощь народному депутату Марьяне Безуглой уже более 500 000 грн. Об этом сообщил певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, открывший сбор на лечение политика.

Тарас Тополя насобирал уже стоны тысяч на лечение Безуглой: куда отдаст средства

Артист открыл банку после того, как нардепка публиковала сообщения об обстрелах Киева, в которых погибли люди, и называла это "кармой", якобы из-за уклонения от армии. Такие обвинения коснулись и самого Тополю, у которого взрывом повредило квартиру.

"Мы тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и готовых помочь специалистов. Для старта лечения остался один важный шаг – добровольное согласие (заявление) пациентки. По ссылке образец, который следует подписать добровольно, для начала лечения. Поэтому обращаемся публично — Марьяна, подпиши! Мы рядом, чтобы поддержать. Также отмечу, что собранные средства будут переведены прозрачно, напрямую на счет медицинского учреждения. Ни копейки пациенту на руки. В случае отказа Марьяны от лечения (подписание согласия), все средства будут направлены на нужды детей погибших собратьев 130 Батальона ТРО, где мы с Sergii Vusyk и Zholud Dmytro несли службу", – написал певец и опубликовал шаблон заявления о принятии в стационар в психиатрическую лечебницу.

В комментариях мнения разделились: кто-то предложил открыть сбор для всех нардепов, потому что "в ВР не одна Марьяна такая", кто-то призвал направить средства на доброе дело, а некоторые комментаторы удивляются, как "на фигню можно открыть банку в monobank, когда военные не могут собрать средства на авто без предъявления наперед налоговой декларации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала певца Тараса Тополю из-за "мобилизации для картинки". По ее словам, украинский певец находился на "фейковой службе", а теперь Тополе прилетела "карма", имея в виду российскую атаку баллистикой на квартиру.