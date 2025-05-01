Сын нардепа Приходько и брокер Багрий выехали за границу как волонтеры – СМИ

В апреле 2023 сын народного депутата Бориса Приходько Даниил и аграрный брокер Алексей Багрий выехали из Украины как волонтеры для доставки гуманитарной помощи. Багрий не вернулся из-за границы, говорится в материале проекта "СтопКор".

Сын нардепа Приходько и брокер Багрий выехали за границу

"18 апреля 2023 года через пункт пропуска "Грушей" в Польшу отправились двое мужчин. Согласно представленным документам, они были волонтерами ОО "Защита Крестьян", зарегистрированной в городе Носовка Черниговской области. Примечательно, что у самой организации нет публичной активности, официальной страницы или задокументированных фактов волонтерской деятельности. Ее глава Наталья Супрун – давняя соратница Сергея Барышевца, местного депутата от партии "Наш край", с которым семья Приходько имеет общие бизнес-интересы", — отметил "СтопКор".

По данным сайта, Даниил Приходько, сын народного депутата Бориса Приходько, в тот момент работал в Антимонопольном комитете Украины. Вторым мужчиной, по данным "СтопКора", был Алексей Багрий, аграрный брокер, которого авторы материала связывают с оффшорными структурами в Объединенных Арабских Эмиратах. В сопроводительном письме от общественной организации отмечали, что эти люди направляются в Польшу за помощью для ВСУ.

По информации проекта, Багрий после пересечения границы не вернулся в Украину.

"По запросу журналистов Супрун подтвердила, что подписала документы, но не знала, что один из "волонтеров" – Алексей Багрий – из-за границы так и не вернулся. "Нет, не в курсе", – ответила она, когда ее спросили о нарушении условий выезда со стороны Багрия", – сообщило медиа.

"СтопКор" пишет, что его сотрудникам не удалось найти в городе Носовка жителей, которые слышали бы об ОО "Защита Крестьян" или ее волонтерских инициативах.

"Впоследствии журналисты попытались получить комментарий от самого Бориса Приходько, однако он уклонился от ответов, не подтвердив и не опроверг связи с Багрием или истории выезда сына", – говорится в статье.