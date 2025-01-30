Священник в США повторил жест Илона Маска: ему быстро пришло наказание (ВИДЕО)

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Slava Kot
Священник Келвин Робинсон, связываемый с ультраправым движением в Великобритании, во время выступления в Вашингтоне имитировал скандальное "приветствие" Илона Маска, которое миллиардер совершил во время инаугурации Дональда Трампа. После критики в сети Робинсона лишили должности в англиканской церкви.
Священник Келвин Робинсон
Келвин Робинсон, выступая на Национальном саммите защиты жизни (протест против абортов), заявил о "последней борьбе за христианский мир".
Когда Робинсон завершил свою речь, он поднял руку и повторил противоречивый жест Маска, который многие сравнивали с нацистским приветствием. Отрывок из выступления попал в сеть, а на странице X прогрессивной правозащитной группы Right Wing Watch видео набрало более 13 миллионов просмотров.
Англиканская церковь отреагировала на скандальное поведение своего священника и заявила, что Келвин Робинсон попытался понравиться "элементам американских правых политических сил" и лишила его должности в церкви.
Сам Робинсон отреагировал на скандал сообщением на платформе X.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск попал в скандал на инаугурации Трампа из-за движения подобного нацистскому приветствию.
Также "Комментарии" писали, что Папа Римский разрешил геям становиться священниками. Какова позиция Украинской церкви.
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