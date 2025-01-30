Священник в США повторил жест Илона Маска: ему быстро пришло наказание (ВИДЕО)

Священник Келвин Робинсон, связываемый с ультраправым движением в Великобритании, во время выступления в Вашингтоне имитировал скандальное "приветствие" Илона Маска, которое миллиардер совершил во время инаугурации Дональда Трампа. После критики в сети Робинсона лишили должности в англиканской церкви.

Священник Келвин Робинсон

Келвин Робинсон, выступая на Национальном саммите защиты жизни (протест против абортов), заявил о "последней борьбе за христианский мир".

"Весь старый мир разрушается. Каждая страна Европы принимает смерть. Насколько я вижу, Америка – единственная страна, которая борется за жизнь", — сказал священник.

Когда Робинсон завершил свою речь, он поднял руку и повторил противоречивый жест Маска, который многие сравнивали с нацистским приветствием. Отрывок из выступления попал в сеть, а на странице X прогрессивной правозащитной группы Right Wing Watch видео набрало более 13 миллионов просмотров.

Англиканская церковь отреагировала на скандальное поведение своего священника и заявила, что Келвин Робинсон попытался понравиться "элементам американских правых политических сил" и лишила его должности в церкви.

"Мистер Робинсона предупредили, что онлайн-троллинг и другие подобные действия (независимо от того, совершаются они на службе левых или правых) несовместимы со священническим призванием. Поэтому его лицензия в этой Церкви аннулирована. Он больше не служит священник в Англиканской церкви", — говорится в заявлении.

Сам Робинсон отреагировал на скандал сообщением на платформе X.

"Я не нацист. Шутка в конце была насмешкой над истерическими "либералами", которые назвали Илона Маска нацистом за то, что он четко продемонстрировал аудитории, что он с ними сердцем. Люди видят то, что хотят видеть", — прокомментировал священник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск попал в скандал на инаугурации Трампа из-за движения подобного нацистскому приветствию.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский разрешил геям становиться священниками. Какова позиция Украинской церкви.