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Священник назвал метод, как ТЦК лучше ловить уклонистов: молиться святому, помогавшему найти рабов и слуг (ВИДЕО)

Священник ПЦУ Ярослав Ясенец предлагает ТЦК молиться святому Иоанну Воину для лучшего поиска уклончан.

сегодня, 09:22
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Slava Kot








Священник ПЦУ Ярослав Ясенец заявил, что молитва святому Иоанну Воину поможет ТЦК в лучшем поиске и ловле уклонистов. Главным аргументом священника в выборе этого святого для молитвы для ТЦК стало то, что он раньше помогал находить беглецов и рабов.

Священник назвал метод, как ТЦК лучше ловить уклонистов: молиться святому, помогавшему найти рабов и слуг (ВИДЕО)

Священник ПЦУ Ярослав Ясенец

Ярослав Ясенец на собственном Youtube-канале опубликовал 15-минутное видео под названием "Св. Иоанн Воин — покровитель ТЦК. Участие святых в нашей жизни", где заявил, что уклонисты себя ведут неправильно и призвал применять к ним принуждение, в частности через молитвы Иоанну Воину для улучшение работы ТЦК.

"Святой Иоанн является защитником воинов. Ему также часто молились для поиска пропавших без вести и беглецов рабов и слуг. Сейчас рабство отменили, слуг у нас практически нет… Я предлагаю всем работникам ТЦК молиться и просить святого Иоанна Воина о том, чтобы он помогал искать и отлавливать уклонистов", — сказал священник.

В этом же видео Ярослав Ясенец также призвал не исполнять приказы власти, если они противоречат заповедям Божьим.

"Кто бы ни отдавал их вам: сельская, военная, государственная администрации. Безбожные приказы выполнять нельзя", — добавил Ясенец.

Это не первые скандальные заявления Ясенца во время полномасштабной войны, раньше он желал, чтобы в пункт несокрушимости KyivPride упала ракета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в известный музыкант сравнил сотрудников ТЦК с россиянами и призвал их убивать.

Также "Комментарии" писали, что в Украине назвали слово 2024 года — "бусификация". Этот термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека отходят на другой план, пояснил значение словарь "Мыслово".



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